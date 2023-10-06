https://ria.ru/20231006/sud-1900992478.html
Суд оштрафовал на 250 тысяч рублей блогера Шпака за дискредитацию ВС России
Суд оштрафовал на 250 тысяч рублей блогера Шпака за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 06.10.2023
Суд оштрафовал на 250 тысяч рублей блогера Шпака за дискредитацию ВС России
Тверской суд Москвы в пятницу оштрафовал эпатажного блогера Александра Шпака на 250 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:33
2023-10-06T16:33
2023-10-06T16:33
происшествия
москва
вооруженные силы рф
блогер
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы в пятницу оштрафовал эпатажного блогера Александра Шпака на 250 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Шпаку А.К. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей, по 50 тысяч по каждому протоколу", - сообщили в суде. Пять протоколов об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ" в отношении блогера были зарегистрированы в суде ещё в августе. Для Шпака это не первый штраф по данной статье: ранее Тверской суд штрафовал его на 50 тысяч рублей. По некоторым данным, с начала СВО Шпак уехал за границу.
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происшествия, москва, вооруженные силы рф, блогер
Происшествия, Москва, Вооруженные силы РФ, Блогер
Суд оштрафовал на 250 тысяч рублей блогера Шпака за дискредитацию ВС России
В Москве суд оштрафовал блогера Шпака за дискредитацию ВС РФ на 250 тысяч рублей