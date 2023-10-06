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Суд рассмотрит протокол на Максакову* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 06.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:26 06.10.2023 (обновлено: 11:46 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/sud-1900882736.html
Суд рассмотрит протокол на Максакову* за отсутствие плашки иноагента
Суд рассмотрит протокол на Максакову* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 06.10.2023
Суд рассмотрит протокол на Максакову* за отсутствие плашки иноагента
Пресненский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на оперную певицу Марию Максакову* за отсутствие плашки иностранного агента в постах в... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:26
2023-10-06T11:46
культура
россия
москва
украина
мария максакова
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МОСКВА, 6 окт- РИА Новости. Пресненский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на оперную певицу Марию Максакову* за отсутствие плашки иностранного агента в постах в соцсетях, сообщили РИА Новости в суде. &quot;Суд зарегистрировал протокол в отношении Максаковой-Игенбергс М.П.*&quot;, – сказала собеседница агентства.Отмечается, что дата заседания еще не назначена. По ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ ей грозит штраф до 50 тысяч рублей. Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.* Признана Минюстом России иноагентом
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россия, москва, украина, мария максакова
Культура, Россия, Москва, Украина, Мария Максакова
Суд рассмотрит протокол на Максакову* за отсутствие плашки иноагента

Суд рассмотрит протокол на певицу Максакову за отсутствие плашки иноагента

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкОперная певица Мария Максакова*
Оперная певица Мария Максакова* - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Оперная певица Мария Максакова*. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт- РИА Новости. Пресненский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на оперную певицу Марию Максакову* за отсутствие плашки иностранного агента в постах в соцсетях, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Суд зарегистрировал протокол в отношении Максаковой-Игенбергс М.П.*", – сказала собеседница агентства.

Отмечается, что дата заседания еще не назначена. По ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.
* Признана Минюстом России иноагентом
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