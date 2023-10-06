https://ria.ru/20231006/sud-1900882736.html

Суд рассмотрит протокол на Максакову* за отсутствие плашки иноагента

Суд рассмотрит протокол на Максакову* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 06.10.2023

Суд рассмотрит протокол на Максакову* за отсутствие плашки иноагента

Пресненский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на оперную певицу Марию Максакову* за отсутствие плашки иностранного агента в постах в... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:26

2023-10-06T11:26

2023-10-06T11:46

культура

россия

москва

украина

мария максакова

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МОСКВА, 6 окт- РИА Новости. Пресненский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на оперную певицу Марию Максакову* за отсутствие плашки иностранного агента в постах в соцсетях, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал протокол в отношении Максаковой-Игенбергс М.П.*", – сказала собеседница агентства.Отмечается, что дата заседания еще не назначена. По ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ ей грозит штраф до 50 тысяч рублей. Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.* Признана Минюстом России иноагентом

https://radiosputnik.ria.ru/20231001/galkin-1899787485.html

россия

москва

украина

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, москва, украина, мария максакова