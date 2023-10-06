https://ria.ru/20231006/sud-1900877217.html
Украинский морпех получил 24 года за убийство мирного жителя в Мариуполе
Украинский морпех получил 24 года за убийство мирного жителя в Мариуполе - РИА Новости, 06.10.2023
Украинский морпех получил 24 года за убийство мирного жителя в Мариуполе
Верховный суд ДНР осудил на 24 года колонии строгого режима украинского военнослужащего, отдавшего приказ о расстреле мирного жителя города Мариуполя, сообщили... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:05
2023-10-06T11:05
2023-10-06T11:05
происшествия
мариуполь
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вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 24 года колонии строгого режима украинского военнослужащего, отдавшего приказ о расстреле мирного жителя города Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Алима Ткачука. Он признан виновным по пунктам "ж", "л" части 2 статье 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что с 25 по 27 марта 2022 года Ткачук находился в Мариуполе на боевой позиции "Крепость". По радиосвязи Ткачук отдал приказ о "ликвидации" мирного жителя, идущего по улице Мамина Сибиряка. Выполняя его приказ, военнослужащий с позывным "Топер" расстрелял мужчину из автомата, убив на месте. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ткачука к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230922/rasstrel-1897994516.html
https://ria.ru/20230922/pozhiznennnyy-1897950746.html
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происшествия, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Происшествия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинский морпех получил 24 года за убийство мирного жителя в Мариуполе
Суд ДНР осудил на 24 года морпеха ВСУ за убийство мирного жителя в Мариуполе