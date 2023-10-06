Рейтинг@Mail.ru
Украинский морпех получил 24 года за убийство мирного жителя в Мариуполе - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/sud-1900877217.html
Украинский морпех получил 24 года за убийство мирного жителя в Мариуполе
Украинский морпех получил 24 года за убийство мирного жителя в Мариуполе - РИА Новости, 06.10.2023
Украинский морпех получил 24 года за убийство мирного жителя в Мариуполе
Верховный суд ДНР осудил на 24 года колонии строгого режима украинского военнослужащего, отдавшего приказ о расстреле мирного жителя города Мариуполя, сообщили... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:05
2023-10-06T11:05
происшествия
мариуполь
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 24 года колонии строгого режима украинского военнослужащего, отдавшего приказ о расстреле мирного жителя города Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Алима Ткачука. Он признан виновным по пунктам "ж", "л" части 2 статье 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что с 25 по 27 марта 2022 года Ткачук находился в Мариуполе на боевой позиции "Крепость". По радиосвязи Ткачук отдал приказ о "ликвидации" мирного жителя, идущего по улице Мамина Сибиряка. Выполняя его приказ, военнослужащий с позывным "Топер" расстрелял мужчину из автомата, убив на месте. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ткачука к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230922/rasstrel-1897994516.html
https://ria.ru/20230922/pozhiznennnyy-1897950746.html
мариуполь
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Происшествия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинский морпех получил 24 года за убийство мирного жителя в Мариуполе

Суд ДНР осудил на 24 года морпеха ВСУ за убийство мирного жителя в Мариуполе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 24 года колонии строгого режима украинского военнослужащего, отдавшего приказ о расстреле мирного жителя города Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
«
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Алима Ткачука. Он признан виновным по пунктам "ж", "л" части 2 статье 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В ДНР осудили украинца, расстрелявшего за жест пенсионера в Мариуполе
22 сентября, 13:18
В суде было установлено, что с 25 по 27 марта 2022 года Ткачук находился в Мариуполе на боевой позиции "Крепость". По радиосвязи Ткачук отдал приказ о "ликвидации" мирного жителя, идущего по улице Мамина Сибиряка. Выполняя его приказ, военнослужащий с позывным "Топер" расстрелял мужчину из автомата, убив на месте.
«
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ткачука к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Украинский пограничник получил пожизненный срок за убийство трех человек
22 сентября, 10:44
 
ПроисшествияМариупольДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала