https://ria.ru/20231006/sud-1900877217.html

Украинский морпех получил 24 года за убийство мирного жителя в Мариуполе

Украинский морпех получил 24 года за убийство мирного жителя в Мариуполе - РИА Новости, 06.10.2023

Украинский морпех получил 24 года за убийство мирного жителя в Мариуполе

Верховный суд ДНР осудил на 24 года колонии строгого режима украинского военнослужащего, отдавшего приказ о расстреле мирного жителя города Мариуполя, сообщили... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:05

2023-10-06T11:05

2023-10-06T11:05

происшествия

мариуполь

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 24 года колонии строгого режима украинского военнослужащего, отдавшего приказ о расстреле мирного жителя города Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Алима Ткачука. Он признан виновным по пунктам "ж", "л" части 2 статье 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что с 25 по 27 марта 2022 года Ткачук находился в Мариуполе на боевой позиции "Крепость". По радиосвязи Ткачук отдал приказ о "ликвидации" мирного жителя, идущего по улице Мамина Сибиряка. Выполняя его приказ, военнослужащий с позывным "Топер" расстрелял мужчину из автомата, убив на месте. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ткачука к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230922/rasstrel-1897994516.html

https://ria.ru/20230922/pozhiznennnyy-1897950746.html

мариуполь

донецкая народная республика

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происшествия, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия