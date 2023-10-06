Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор мужчине, выбросившему собаку с пятого этажа - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:30 06.10.2023 (обновлено: 11:22 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/sud-1900850512.html
Суд вынес приговор мужчине, выбросившему собаку с пятого этажа
Суд вынес приговор мужчине, выбросившему собаку с пятого этажа - РИА Новости, 06.10.2023
Суд вынес приговор мужчине, выбросившему собаку с пятого этажа
Суд Индустриального района Хабаровска приговорил к обязательным работам местного жителя, который выбросил бездомную собаку с пятого этажа, сообщил региональный... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T08:30
2023-10-06T11:22
происшествия
жилье
хабаровск
хабаровский край
еврейская автономная область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900859822_697:304:3072:1640_1920x0_80_0_0_8b33e53be5bbdb47f6168ecbf09e572d.jpg
ХАБАРОВСК, 6 окт — РИА Новости. Суд Индустриального района Хабаровска приговорил к обязательным работам местного жителя, который выбросил бездомную собаку с пятого этажа, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале."Он признан виновным по части первой статьи 245 Уголовного кодекса ("Жестокое обращение с животными"). Судом ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов", — говорится в публикации.Как установили следствие и суд, в марте 41-летний хабаровчанин, будучи пьяным, увидел в подъезде дома на улице Вологодской бездомную собаку. Он принес ее в квартиру на пятом этаже и сбросил из окна на асфальт. Животное погибло.
https://ria.ru/20231004/sk-1900431991.html
хабаровск
хабаровский край
еврейская автономная область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900859822_742:76:3072:1823_1920x0_80_0_0_144fa26cbb8cce05b0c502d6b15f78e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, хабаровск, хабаровский край, еврейская автономная область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Хабаровск, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес приговор мужчине, выбросившему собаку с пятого этажа

СК: выбросившего собаку с пятого этажа мужчину наказали обязательными работами

© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкБездомный пес
Бездомный пес - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Перейти в медиабанк
Бездомный пес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 6 окт — РИА Новости. Суд Индустриального района Хабаровска приговорил к обязательным работам местного жителя, который выбросил бездомную собаку с пятого этажа, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале.
"Он признан виновным по части первой статьи 245 Уголовного кодекса ("Жестокое обращение с животными"). Судом ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов", — говорится в публикации.
Как установили следствие и суд, в марте 41-летний хабаровчанин, будучи пьяным, увидел в подъезде дома на улице Вологодской бездомную собаку. Он принес ее в квартиру на пятом этаже и сбросил из окна на асфальт. Животное погибло.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Омича приговорили к 3,5 года за попытку сжечь сотрудника ДПС
4 октября, 13:54
 
ПроисшествияЖильеХабаровскХабаровский крайЕврейская автономная областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала