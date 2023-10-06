https://ria.ru/20231006/sud-1900850512.html

Суд вынес приговор мужчине, выбросившему собаку с пятого этажа

Суд вынес приговор мужчине, выбросившему собаку с пятого этажа - РИА Новости, 06.10.2023

Суд вынес приговор мужчине, выбросившему собаку с пятого этажа

Суд Индустриального района Хабаровска приговорил к обязательным работам местного жителя, который выбросил бездомную собаку с пятого этажа, сообщил региональный... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T08:30

2023-10-06T08:30

2023-10-06T11:22

происшествия

жилье

хабаровск

хабаровский край

еврейская автономная область

следственный комитет россии (ск рф)

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ХАБАРОВСК, 6 окт — РИА Новости. Суд Индустриального района Хабаровска приговорил к обязательным работам местного жителя, который выбросил бездомную собаку с пятого этажа, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале."Он признан виновным по части первой статьи 245 Уголовного кодекса ("Жестокое обращение с животными"). Судом ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов", — говорится в публикации.Как установили следствие и суд, в марте 41-летний хабаровчанин, будучи пьяным, увидел в подъезде дома на улице Вологодской бездомную собаку. Он принес ее в квартиру на пятом этаже и сбросил из окна на асфальт. Животное погибло.

https://ria.ru/20231004/sk-1900431991.html

хабаровск

хабаровский край

еврейская автономная область

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происшествия, жилье, хабаровск, хабаровский край, еврейская автономная область, следственный комитет россии (ск рф)