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В Крыму демонтировали миниатюрную копию статуи Свободы - РИА Новости, 06.10.2023
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17:18 06.10.2023 (обновлено: 17:27 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/statuya-1901011356.html
В Крыму демонтировали миниатюрную копию статуи Свободы
В Крыму демонтировали миниатюрную копию статуи Свободы - РИА Новости, 06.10.2023
В Крыму демонтировали миниатюрную копию статуи Свободы
Миниатюрную копию американской статуи Свободы демонтировали из экспозиции крымского Бахчисарайского парка миниатюр в знак протеста против русофобской политики... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:18
2023-10-06T17:27
бахчисарай (крым)
республика крым
сша
в мире
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Миниатюрную копию американской статуи Свободы демонтировали из экспозиции крымского Бахчисарайского парка миниатюр в знак протеста против русофобской политики США, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. "Сегодня мы демонтировали и убрали из нашей экспозиции миниатюрную копию скульптуру статуи Свободы. Она долгое время стояла в парке миниатюр, так как я надеялся, что в Америке восторжествует демократия, свобода и уважение к остальному миру, но этого не произошло. Поэтому нахождение миниатюры статуи Свободы в Бахчисарае считаю неуместным и неподходящим, по крайней мере, для сегодняшней политической ситуации, когда власти США придерживаются откровенной агрессивной русофобской политики", - сказал Жиленко. По его словам, так как США последние 70 лет являются организатором и провокатором многих войн на планете, статуя была демонтирована и облита томатным соком, как символ крови, ей также завязали глаза повязкой – как символ того, что в США не осталось никакой свободы и там не хотят признавать права на свободу выбора других народов и стран. "Статую мы убрали в дальний конец парка. Пусть там спокойно дожидается своего часа, пока власти США не одумаются и не начнут уважительно относиться к интересам других стран и народов", - подчеркнул Жиленко.
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бахчисарай (крым)
республика крым
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Демонтаж Статуи Свободы в Крыму
В Крыму демонтировали Статую Свободы. Копия главной достопримечательности Нью-Йорка стояла в Бахчисарайском парке миниатюр. Его директор рассказал РИА Новости, что убрать ее решили из-за агрессивной и русофобской политики США. "Статую мы убрали в дальний конец парка. Пусть там спокойно дожидается своего часа, пока власти США не одумаются", - заявил директор.
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бахчисарай (крым), республика крым, сша, в мире, россия
Бахчисарай (Крым), Республика Крым, США, В мире, Россия
В Крыму демонтировали миниатюрную копию статуи Свободы

В Крыму из экспозиции Бахчисарайского парка миниатюр убрали копию статуи Свободы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Миниатюрную копию американской статуи Свободы демонтировали из экспозиции крымского Бахчисарайского парка миниатюр в знак протеста против русофобской политики США, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
"Сегодня мы демонтировали и убрали из нашей экспозиции миниатюрную копию скульптуру статуи Свободы. Она долгое время стояла в парке миниатюр, так как я надеялся, что в Америке восторжествует демократия, свобода и уважение к остальному миру, но этого не произошло. Поэтому нахождение миниатюры статуи Свободы в Бахчисарае считаю неуместным и неподходящим, по крайней мере, для сегодняшней политической ситуации, когда власти США придерживаются откровенной агрессивной русофобской политики", - сказал Жиленко.
По его словам, так как США последние 70 лет являются организатором и провокатором многих войн на планете, статуя была демонтирована и облита томатным соком, как символ крови, ей также завязали глаза повязкой – как символ того, что в США не осталось никакой свободы и там не хотят признавать права на свободу выбора других народов и стран.
"Статую мы убрали в дальний конец парка. Пусть там спокойно дожидается своего часа, пока власти США не одумаются и не начнут уважительно относиться к интересам других стран и народов", - подчеркнул Жиленко.
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