В США нашли мертвым гинеколога-насильника, которому грозило 64 года
AP: в США нашли мертвым гинеколога-насильника, которому грозило 64 года
© AP Photo / Richard Vogel Джордж Тиндалл в суде Лос-Анжелеса
© AP Photo / Richard Vogel
Джордж Тиндалл в суде Лос-Анжелеса. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывшего гинеколога университета Южной Калифорнии Джорджа Тиндалла, которому грозило до 64 лет тюрьмы по обвинению во множественных случаях сексуального насилия, нашли мертвым в его доме незадолго до назначения даты нового судебного разбирательства, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на адвоката Леонарда Левина.
В 2021 году Университет Южной Калифорнии выплатил почти 1,1 миллиарда долларов в качестве компенсации жертвам сексуального насилия со стороны Тиндалла. Сумма компенсации является самой крупной в истории высшего образования США. Для сравнения, Мичиганскому университету урегулирование скандала вокруг бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара обошлось в 500 миллионов долларов.
"Бывшего гинеколога из университета Южной Калифорнии, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении сотен женщин, в среду нашли мертвым в своем доме", - передает агентство.
Как сообщил агентству Левин, на теле Тиндалла не обнаружили следов насильственной смерти или самоубийства. Он отметил, что в октябре экс-гинекологу должны были назначить дату нового судебного разбирательства.
Гинеколог Джордж Тиндалл работал в клинике студенческого городка с 1989 по 2016 годы. Он был единственным штатным специалистом подобного профиля в вузе. В 2019 году после сообщений о множестве пострадавших от него девушек 74-летний специалист был лишен лицензии и арестован. Ему были предъявлены обвинения в десятках случаев сексуальных домогательств, но тогда он был отпущен под залог.
Адвокаты, представлявшие более чем 700 женщин, в 2019 году заявили Верховному суду Лос-Анджелеса об урегулировании претензий в рамках сделки по выплате 852 миллионов долларов. Годом ранее, в 2018 году университет заключил аналогичное соглашение с группой других выпускниц в размере 215 миллионов долларов.