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В США нашли мертвым гинеколога-насильника, которому грозило 64 года - РИА Новости, 06.10.2023
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11:06 06.10.2023 (обновлено: 11:44 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/ssha-1900877448.html
В США нашли мертвым гинеколога-насильника, которому грозило 64 года
В США нашли мертвым гинеколога-насильника, которому грозило 64 года - РИА Новости, 06.10.2023
В США нашли мертвым гинеколога-насильника, которому грозило 64 года
Бывшего гинеколога университета Южной Калифорнии Джорджа Тиндалла, которому грозило до 64 лет тюрьмы по обвинению во множественных случаях сексуального насилия, РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:06
2023-10-06T11:44
в мире
сша
лос-анджелес
ларри нассар
университет южной калифорнии
мичиганский университет
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывшего гинеколога университета Южной Калифорнии Джорджа Тиндалла, которому грозило до 64 лет тюрьмы по обвинению во множественных случаях сексуального насилия, нашли мертвым в его доме незадолго до назначения даты нового судебного разбирательства, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на адвоката Леонарда Левина. В 2021 году Университет Южной Калифорнии выплатил почти 1,1 миллиарда долларов в качестве компенсации жертвам сексуального насилия со стороны Тиндалла. Сумма компенсации является самой крупной в истории высшего образования США. Для сравнения, Мичиганскому университету урегулирование скандала вокруг бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара обошлось в 500 миллионов долларов. "Бывшего гинеколога из университета Южной Калифорнии, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении сотен женщин, в среду нашли мертвым в своем доме", - передает агентство. Как сообщил агентству Левин, на теле Тиндалла не обнаружили следов насильственной смерти или самоубийства. Он отметил, что в октябре экс-гинекологу должны были назначить дату нового судебного разбирательства. Гинеколог Джордж Тиндалл работал в клинике студенческого городка с 1989 по 2016 годы. Он был единственным штатным специалистом подобного профиля в вузе. В 2019 году после сообщений о множестве пострадавших от него девушек 74-летний специалист был лишен лицензии и арестован. Ему были предъявлены обвинения в десятках случаев сексуальных домогательств, но тогда он был отпущен под залог. Адвокаты, представлявшие более чем 700 женщин, в 2019 году заявили Верховному суду Лос-Анджелеса об урегулировании претензий в рамках сделки по выплате 852 миллионов долларов. Годом ранее, в 2018 году университет заключил аналогичное соглашение с группой других выпускниц в размере 215 миллионов долларов.
https://ria.ru/20190524/1554861101.html
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в мире, сша, лос-анджелес, ларри нассар, университет южной калифорнии, мичиганский университет
В мире, США, Лос-Анджелес, Ларри Нассар, Университет Южной Калифорнии, Мичиганский университет
В США нашли мертвым гинеколога-насильника, которому грозило 64 года

AP: в США нашли мертвым гинеколога-насильника, которому грозило 64 года

© AP Photo / Richard Vogel Джордж Тиндалл в суде Лос-Анжелеса
 Джордж Тиндалл в суде Лос-Анжелеса - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Richard Vogel
Джордж Тиндалл в суде Лос-Анжелеса. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывшего гинеколога университета Южной Калифорнии Джорджа Тиндалла, которому грозило до 64 лет тюрьмы по обвинению во множественных случаях сексуального насилия, нашли мертвым в его доме незадолго до назначения даты нового судебного разбирательства, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на адвоката Леонарда Левина.
В 2021 году Университет Южной Калифорнии выплатил почти 1,1 миллиарда долларов в качестве компенсации жертвам сексуального насилия со стороны Тиндалла. Сумма компенсации является самой крупной в истории высшего образования США. Для сравнения, Мичиганскому университету урегулирование скандала вокруг бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара обошлось в 500 миллионов долларов.
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"Бывшего гинеколога из университета Южной Калифорнии, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении сотен женщин, в среду нашли мертвым в своем доме", - передает агентство.
Как сообщил агентству Левин, на теле Тиндалла не обнаружили следов насильственной смерти или самоубийства. Он отметил, что в октябре экс-гинекологу должны были назначить дату нового судебного разбирательства.
Гинеколог Джордж Тиндалл работал в клинике студенческого городка с 1989 по 2016 годы. Он был единственным штатным специалистом подобного профиля в вузе. В 2019 году после сообщений о множестве пострадавших от него девушек 74-летний специалист был лишен лицензии и арестован. Ему были предъявлены обвинения в десятках случаев сексуальных домогательств, но тогда он был отпущен под залог.
Адвокаты, представлявшие более чем 700 женщин, в 2019 году заявили Верховному суду Лос-Анджелеса об урегулировании претензий в рамках сделки по выплате 852 миллионов долларов. Годом ранее, в 2018 году университет заключил аналогичное соглашение с группой других выпускниц в размере 215 миллионов долларов.
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