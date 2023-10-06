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Протестующие атаковали машину из кортежа кандидата в президенты США

Протестующие атаковали машину из кортежа кандидата в президенты США - РИА Новости, 06.10.2023

Протестующие атаковали машину из кортежа кандидата в президенты США

Протестующие в штате Айова атаковали автомобиль из кортежа кандидата в президенты США Вивека Рамасвами после публичного спора об Украине, самого политика в... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T01:07

2023-10-06T01:07

2023-10-06T12:32

в мире

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сша

вивек рамасвами

айова

нато

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Протестующие в штате Айова атаковали автомобиль из кортежа кандидата в президенты США Вивека Рамасвами после публичного спора об Украине, самого политика в машине не было. "После цивилизованной беседы с протестующими двое из них сели в свою машину и врезались в одну из наших. Этих двоих нужно привлечь к ответственности, но остальных мирных протестующих нельзя делать жертвами поведения двоих злоумышленников", - написал Рамасвами в соцсети Х. Пользователи соцсети выложили несколько видео с общением политика с протестующими. В частности, активисты не согласились с заявлениями Рамасвами о конфликте на Украине. Кандидат сказал, что выход из ситуации нужно искать через переговоры, но при этом Украину нельзя принимать в НАТО, иначе это может грозить конфронтацией США и России. "Потому что мы взяли обязательство о том, что НАТО не будет расширяться", - пояснил Рамасвами. Кандидат прокомментировал выложенный видеоролик с комментарием пользователя о том, что призывы к миру закончились атакой на один из автомобилей, словами "это было иронично". Очевидцы инцидента также указали, что в машину из кортежа Рамасвами врезались два человека 22 и 26 лет, самого политика в атакованном автомобиле не было. Судя по опубликованным снимкам, во внедорожник из кортежа врезался сзади седан протестующих, у внедорожника поцарапан бампер.

https://ria.ru/20231001/pozitsiya-1899808966.html

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сша

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в мире, украина, сша, вивек рамасвами, айова, нато