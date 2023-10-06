https://ria.ru/20231006/spg-1900839803.html
Эксперт объяснил, почему Европа не вводит санкции против СПГ из России
Эксперт объяснил, почему Европа не вводит санкции против СПГ из России - РИА Новости, 06.10.2023
Эксперт объяснил, почему Европа не вводит санкции против СПГ из России
Европейские страны не накладывают санкции против сжиженного природного газа (СПГ) из России из-за опасений дефицита на рынке: без него предложение может стать... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T03:03
2023-10-06T03:03
2023-10-06T03:03
в мире
европа
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Европейские страны не накладывают санкции против сжиженного природного газа (СПГ) из России из-за опасений дефицита на рынке: без него предложение может стать "совсем катастрофическим", сказал в интервью РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. Он отметил, что поставки СПГ из России в европейские страны – вопрос "хрупкий", и не исключил возможное наложение против российского сжиженного газа санкций. По итогам 2022 года, как уточнил аналитик, в Европу было поставлено почти 20 миллиардов кубометров российского СПГ. "Но это с миру по нитке. Возьмем 25 миллиардов кубометров по газопроводам, 20 миллиардов в форме СПГ – получается 40–45 миллиардов кубометров в год. Если убрать и эти объёмы, случится катастрофа. Ни один поставщик такие объёмы не способен компенсировать", – сказал Капитонов. "Европейцы в прошлом году за счет экономии, того, что "спылесосили" весь СПГ с рынка, смогли свести свой баланс. На мой взгляд, санкции против российского СПГ не накладывают, потому что Европа видит, что без него предложение может стать совсем катастрофическим", – заключил собеседник агентства. Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от крупнейшего поставщика в лице "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. Затем летом заметно снизились поставки по основному маршруту — "Северному потоку", которые к осени прекратились. Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал–Европа" после контрсанкций России против оператора польского участка также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась, так как Киев прекратил приём для части транзита. В итоге сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку".
https://ria.ru/20231006/gaz-1900837446.html
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в мире, европа, россия, санкции в отношении россии
В мире, Европа, Россия, Санкции в отношении России
Эксперт объяснил, почему Европа не вводит санкции против СПГ из России
Капитонов: Европа не вводит санкции против СПГ из России из-за опасений дефицита
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Европейские страны не накладывают санкции против сжиженного природного газа (СПГ) из России из-за опасений дефицита на рынке: без него предложение может стать "совсем катастрофическим", сказал в интервью РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов.
Он отметил, что поставки СПГ из России в европейские страны – вопрос "хрупкий", и не исключил возможное наложение против российского сжиженного газа санкций. По итогам 2022 года, как уточнил аналитик, в Европу было поставлено почти 20 миллиардов кубометров российского СПГ. "Но это с миру по нитке. Возьмем 25 миллиардов кубометров по газопроводам, 20 миллиардов в форме СПГ – получается 40–45 миллиардов кубометров в год. Если убрать и эти объёмы, случится катастрофа. Ни один поставщик такие объёмы не способен компенсировать", – сказал Капитонов.
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"Европейцы в прошлом году за счет экономии, того, что "спылесосили" весь СПГ с рынка, смогли свести свой баланс. На мой взгляд, санкции против российского СПГ не накладывают, потому что Европа видит, что без него предложение может стать совсем катастрофическим", – заключил собеседник агентства.
Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от крупнейшего поставщика в лице "Газпрома
". Весной он сократил или прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию
, PGNiG
в Польшу
, Gasum
в Финляндию
, GasTerra в Нидерланды
, а также Shell Energy Europe в Германию
и Orsted в Данию
, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины.
Затем летом заметно снизились поставки по основному маршруту — "Северному потоку", которые к осени прекратились. Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал–Европа" после контрсанкций России против оператора польского участка также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась, так как Киев
прекратил приём для части транзита.
В итоге сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины
и через Турцию
, куда он приходит по "Турецкому потоку".
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