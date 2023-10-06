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Российские войска взяли опорный пункт ВСУ в районе Берестового

Российские войска взяли опорный пункт ВСУ в районе Берестового - РИА Новости, 06.10.2023

Российские войска взяли опорный пункт ВСУ в районе Берестового

Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск взяли штурмом опорный пункт украинских войск у Берестового в Донбассе, рассказал РИА Новости один РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T23:33

2023-10-06T23:33

2023-10-06T23:33

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск взяли штурмом опорный пункт украинских войск у Берестового в Донбассе, рассказал РИА Новости один из участников штурма с позывным "Ветер". "Взяли опорник под Берестовым. Противник почти весь 200-й (убиты – ред.). Но есть и один пленный", - рассказал российский боец. По его словам, на данном опорном пункте были слабо подготовленные бойцы. Собеседник агентства считает, что противник деморализован, обычные солдаты украинской армии не настроены контрнаступать.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

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