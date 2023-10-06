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Российские войска взяли опорный пункт ВСУ в районе Берестового - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:33 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1901087898.html
Российские войска взяли опорный пункт ВСУ в районе Берестового
Российские войска взяли опорный пункт ВСУ в районе Берестового - РИА Новости, 06.10.2023
Российские войска взяли опорный пункт ВСУ в районе Берестового
Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск взяли штурмом опорный пункт украинских войск у Берестового в Донбассе, рассказал РИА Новости один РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T23:33
2023-10-06T23:33
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск взяли штурмом опорный пункт украинских войск у Берестового в Донбассе, рассказал РИА Новости один из участников штурма с позывным "Ветер". "Взяли опорник под Берестовым. Противник почти весь 200-й (убиты – ред.). Но есть и один пленный", - рассказал российский боец. По его словам, на данном опорном пункте были слабо подготовленные бойцы. Собеседник агентства считает, что противник деморализован, обычные солдаты украинской армии не настроены контрнаступать.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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в мире, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс
Российские войска взяли опорный пункт ВСУ в районе Берестового

Боец с позывным "Ветер": ВС России взяли штурмом опорный пункт ВСУ у Берестового

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Военнослужащие 2-го армейского корпуса Южной группировки войск взяли штурмом опорный пункт украинских войск у Берестового в Донбассе, рассказал РИА Новости один из участников штурма с позывным "Ветер".
"Взяли опорник под Берестовым. Противник почти весь 200-й (убиты – ред.). Но есть и один пленный", - рассказал российский боец.
По его словам, на данном опорном пункте были слабо подготовленные бойцы.
Собеседник агентства считает, что противник деморализован, обычные солдаты украинской армии не настроены контрнаступать.
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