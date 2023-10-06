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Группировка "Запад" нанесла 20 ударов по позициям ВСУ - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 06.10.2023 (обновлено: 10:17 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900842044.html
Группировка "Запад" нанесла 20 ударов по позициям ВСУ
Группировка "Запад" нанесла 20 ударов по позициям ВСУ - РИА Новости, 06.10.2023
Группировка "Запад" нанесла 20 ударов по позициям ВСУ
Авиация и тяжелая огнеметная система Вооруженных сил России нанесли 20 ударов по позициям украинских военных на Купянском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T05:03
2023-10-06T10:17
специальная военная операция на украине
киев
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макеевка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Авиация и тяжелая огнеметная система Вооруженных сил России нанесли 20 ударов по позициям украинских военных на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."На Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли семь авиационных ударов по пунктам временной дислокации подразделений седьмого стрелкового батальона и подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка", — отметил Зыбинский.Он добавил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации группировки нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое.Кроме того, в направлении Макеевки тяжелая огнеметная система нанесла удар по району сосредоточения 66-й механизированной бригады.Общие потери противника составили до роты живой силы, два танка, семь минометов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, шесть пикапов и два беспилотника, заключил Зыбинский.
https://ria.ru/20231006/taynik-1900841079.html
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киев, россия, макеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Запад" нанесла 20 ударов по позициям ВСУ

МО: группировка "Запад" нанесла 20 ударов по позициям ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Авиация и тяжелая огнеметная система Вооруженных сил России нанесли 20 ударов по позициям украинских военных на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"На Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли семь авиационных ударов по пунктам временной дислокации подразделений седьмого стрелкового батальона и подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка", — отметил Зыбинский.
Он добавил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации группировки нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое.
Кроме того, в направлении Макеевки тяжелая огнеметная система нанесла удар по району сосредоточения 66-й механизированной бригады.
Общие потери противника составили до роты живой силы, два танка, семь минометов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, шесть пикапов и два беспилотника, заключил Зыбинский.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияМакеевкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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