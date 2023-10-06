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Группировка "Запад" нанесла 20 ударов по позициям ВСУ

Группировка "Запад" нанесла 20 ударов по позициям ВСУ - РИА Новости, 06.10.2023

Группировка "Запад" нанесла 20 ударов по позициям ВСУ

Авиация и тяжелая огнеметная система Вооруженных сил России нанесли 20 ударов по позициям украинских военных на Купянском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T05:03

2023-10-06T05:03

2023-10-06T10:17

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Авиация и тяжелая огнеметная система Вооруженных сил России нанесли 20 ударов по позициям украинских военных на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."На Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли семь авиационных ударов по пунктам временной дислокации подразделений седьмого стрелкового батальона и подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка", — отметил Зыбинский.Он добавил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации группировки нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое.Кроме того, в направлении Макеевки тяжелая огнеметная система нанесла удар по району сосредоточения 66-й механизированной бригады.Общие потери противника составили до роты живой силы, два танка, семь минометов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, шесть пикапов и два беспилотника, заключил Зыбинский.

https://ria.ru/20231006/taynik-1900841079.html

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киев, россия, макеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность