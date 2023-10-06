https://ria.ru/20231006/sk-1900864873.html

Бастрыкин открыл в Луганске филиал Московской академии СК

Бастрыкин открыл в Луганске филиал Московской академии СК - РИА Новости, 06.10.2023

Бастрыкин открыл в Луганске филиал Московской академии СК

Александр Бастрыкин открыл в Луганске филиал Московской академии Следственного комитета РФ, передает корреспондент РИА Новости с торжественного открытия. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T10:03

2023-10-06T10:03

2023-10-06T10:03

россия

луганск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

политика

образование - общество

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Александр Бастрыкин открыл в Луганске филиал Московской академии Следственного комитета РФ, передает корреспондент РИА Новости с торжественного открытия. "Я хочу от руководства Следственного комитета поздравить всех вас, всех нас с открытием филиала Московской академии Следственного комитета. Это первое учебное заведение, которое мы открыли, оно успешно развивается, и мы рады, что в ходе последних исторических событий у нас появилась возможность иметь филиал в Луганской Народной Республике", - сказал Бастрыкин на открытии. Студенты, в число которых вошли жители республики и близлежащих регионов, уже приступили к обучению в Луганском филиале академии. Председатель СК РФ поблагодарил руководство республики, города и Луганского государственного университета имени В. Даля за содействие в открытии филиала. Глава СК России подчеркнул, что предстоит еще большая работа и решение различных задач для реализации масштабной программы возрождения и включения новых регионов в единое образовательное пространство России. Осенью 2022 года СК РФ информировал об открытии профильного кадетского класса Следственного комитета РФ в Луганске на базе Луганского учебно-воспитательного комплекса имени летчика-космонавта Г.Т. Берегового. Такой же класс, по данным ведомства, открыт и в Херсонской области. В ближайшем будущем планируется открытие таких классов в Запорожской области и ДНР.

https://ria.ru/20230506/bastrykin-1869952721.html

россия

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, луганск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), политика, образование - общество, луганская народная республика