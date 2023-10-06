https://ria.ru/20231006/siriya-1901087124.html

ВС Турции провели воздушную операцию на севере Сирии

ВС Турции провели воздушную операцию на севере Сирии - РИА Новости, 06.10.2023

ВС Турции провели воздушную операцию на севере Сирии

ВС Турции провели очередную воздушную операцию на севере Сирии в 22.00 мск, уничтожены 15 объектов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК),... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T23:28

2023-10-06T23:28

2023-10-06T23:28

в мире

турция

сирия

анкара (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789172806_0:172:3000:1860_1920x0_80_0_0_eba727d836ff3e97eb501fc77775506c.jpg

АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. ВС Турции провели очередную воздушную операцию на севере Сирии в 22.00 мск, уничтожены 15 объектов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило министерство национальной обороны станы. Турецкие силовики проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта утром в воскресенье возле здания МВД в центре Анкары, в ходе которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и Сирии. "Шестого октября 2023 года в 22.00 были нанесены авиаудары по объектам террористов на севере Сирии, уничтожено 15 объектов, состоящих из так называемых штабов, укрытий и складов, в которых, как предполагалось, находились террористы", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

https://ria.ru/20231005/siriya-1900818321.html

турция

сирия

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сирия, анкара (провинция)