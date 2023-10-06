ВС Турции провели воздушную операцию на севере Сирии
МО: ВС Турции уничтожили 15 объектов РПК в Сирии во время воздушной операции
© AP Photo / Selcan HacaogluИстребители F-16 ВВС Турции в Сирии
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
Истребители F-16 ВВС Турции в Сирии. Архивное фото
АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. ВС Турции провели очередную воздушную операцию на севере Сирии в 22.00 мск, уничтожены 15 объектов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило министерство национальной обороны станы.
Турецкие силовики проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта утром в воскресенье возле здания МВД в центре Анкары, в ходе которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и Сирии.
"Шестого октября 2023 года в 22.00 были нанесены авиаудары по объектам террористов на севере Сирии, уничтожено 15 объектов, состоящих из так называемых штабов, укрытий и складов, в которых, как предполагалось, находились террористы", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.