https://ria.ru/20231006/siriya-1900852056.html
Сирия нарастит доходы от туризма до сотен миллионов долларов
Сирия нарастит доходы от туризма до сотен миллионов долларов - РИА Новости, 06.10.2023
Сирия нарастит доходы от туризма до сотен миллионов долларов
Сирия рассчитывает нарастить доходы от туризма до сотен миллионов долларов после заметного оживления туристического сектора страны в 2023 году, заявил РИА... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T08:45
2023-10-06T08:45
2023-10-06T11:14
туризм
сирия
саудовская аравия
россия
фейсал микдад
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новости - туризм
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ДАМАСК, 6 окт - РИА Новости. Сирия рассчитывает нарастить доходы от туризма до сотен миллионов долларов после заметного оживления туристического сектора страны в 2023 году, заявил РИА Новости министр туризма Сирии Мухаммед Рами Мартини. "Туристический сектор в Сирии показал заметный рост в 2023 году, статистика посещений очень многообещающая... Мы рассчитываем получить сотни миллионов долларов доходов от туризма", - сказал министр. Ранее в интервью РИА Новости Мартини заявлял, что Сирия за первые семь месяцев этого года приняла 2,5 миллиона туристов. По словам министра, хорошо развивается культурный туризм, с этой целью Сирию посещают граждане многих стран, в особенности западноевропейских. Среди других стран, с которыми крепнут туристические связи, министр назвал Россию и Иран, стабильный турпоток идет также из соседних Ливана и Ирака. Оживлению туризма будет способствовать и введение электронных виз для посещения страны, этот проект находится "в финальной стадии разработки", сказал глава ведомства. Мартини прокомментировал участие Сирии в конференции по туризму и зеленым инвестициям, которая проходит в саудовской столице Эр-Рияде. "Эта встреча важна… для знакомства с опытом других стран, в особенности учитывая, что поднимаются такие важные темы, как роль женщин и молодежи, инвестиций в образование и профессиональную подготовку для развития туристического сектора", - сказал он. Мартини особо отметил опыт Саудовской Аравии в этой сфере. "Турсектор в Саудовской Аравии сейчас очень хорошо развит и растет на всех направлениях - культурном, развлекательном, медицинском и других", - сказал он. Саудовская Аравия отозвала своего посла из Дамаска в 2011 году после начала в Сирии вооруженного конфликта. Процесс нормализации отношений двух стран начался весной текущего года, когда глава сирийского МИД Фейсал Микдад впервые с начала войны в стране посетил с визитом Саудовскую Аравию. По итогам состоявшегося в апреле визита сообщалось о намерении двух стран возобновить работу посольств.
https://ria.ru/20231005/turtsiya-1900589439.html
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сирия, саудовская аравия, россия, фейсал микдад, в мире, новости - туризм
Туризм, Сирия, Саудовская Аравия, Россия, Фейсал Микдад, В мире, Новости - Туризм
Сирия нарастит доходы от туризма до сотен миллионов долларов
Министр туризма Мартини: Сирия рассчитывает нарастить доходы от туризма
ДАМАСК, 6 окт - РИА Новости. Сирия рассчитывает нарастить доходы от туризма до сотен миллионов долларов после заметного оживления туристического сектора страны в 2023 году, заявил РИА Новости министр туризма Сирии Мухаммед Рами Мартини.
"Туристический сектор в Сирии показал заметный рост в 2023 году, статистика посещений очень многообещающая... Мы рассчитываем получить сотни миллионов долларов доходов от туризма", - сказал министр.
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Ранее в интервью РИА Новости Мартини заявлял, что Сирия за первые семь месяцев этого года приняла 2,5 миллиона туристов.
По словам министра, хорошо развивается культурный туризм, с этой целью Сирию посещают граждане многих стран, в особенности западноевропейских. Среди других стран, с которыми крепнут туристические связи, министр назвал Россию
и Иран
, стабильный турпоток идет также из соседних Ливана
и Ирака
.
Оживлению туризма будет способствовать и введение электронных виз для посещения страны, этот проект находится "в финальной стадии разработки", сказал глава ведомства.
Мартини прокомментировал участие Сирии в конференции по туризму и зеленым инвестициям, которая проходит в саудовской столице Эр-Рияде. "Эта встреча важна… для знакомства с опытом других стран, в особенности учитывая, что поднимаются такие важные темы, как роль женщин и молодежи, инвестиций в образование и профессиональную подготовку для развития туристического сектора", - сказал он.
Мартини особо отметил опыт Саудовской Аравии
в этой сфере. "Турсектор в Саудовской Аравии сейчас очень хорошо развит и растет на всех направлениях - культурном, развлекательном, медицинском и других", - сказал он.
Саудовская Аравия отозвала своего посла из Дамаска
в 2011 году после начала в Сирии вооруженного конфликта. Процесс нормализации отношений двух стран начался весной текущего года, когда глава сирийского МИД Фейсал Микдад
впервые с начала войны в стране посетил с визитом Саудовскую Аравию. По итогам состоявшегося в апреле визита сообщалось о намерении двух стран возобновить работу посольств.
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