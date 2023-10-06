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СМИ: Швейцария решила радикально избавиться от украинских беженцев - РИА Новости, 06.10.2023
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08:45 06.10.2023 (обновлено: 11:38 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/shveytsariya-1900852215.html
СМИ: Швейцария решила радикально избавиться от украинских беженцев
СМИ: Швейцария решила радикально избавиться от украинских беженцев - РИА Новости, 06.10.2023
СМИ: Швейцария решила радикально избавиться от украинских беженцев
Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии рассматривает возможность выплаты беженцам с Украины нескольких тысяч долларов на человека за... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T08:45
2023-10-06T11:38
в мире
швейцария
украина
сша
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии рассматривает возможность выплаты беженцам с Украины нескольких тысяч долларов на человека за добровольное возращение на родину, передает Swissinfo."Рассматривается возможность оказания первоначальной финансовой помощи &lt;…&gt;, чтобы мотивировать людей не ждать окончания срока для выезда. Оговоренные суммы варьируются от тысячи до четырех тысяч швейцарских франков", — говорится в публикации.Издание поясняет, что план Госсекретариата основан на отмене статуса S для украинских беженцев в 2024-2025 годах. К этому времени, по имеющемуся замыслу, около 70 тысяч украинцев вернутся на родину. Оставшиеся же 14 тысяч человек, опасаются швейцарские власти, не станут покидать страну. Таким образом, нужно сделать все возможное для поощрения добровольного отъезда, заключает автор.По данным Госсекретариата, по состоянию на 18 августа статус беженца S имели 65 148 украинцев. Он дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение детей в школе и возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами.В начале октября швейцарские СМИ начали писать о планах правительства "быстро избавиться" от украинских беженцев. Власти эти сообщения опровергли.
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в мире, швейцария, украина, сша
В мире, Швейцария, Украина, США
СМИ: Швейцария решила радикально избавиться от украинских беженцев

Swissinfo: Швейцария выплатит украинцам почти 4,5 тысяч долларов за отъезд домой

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии рассматривает возможность выплаты беженцам с Украины нескольких тысяч долларов на человека за добровольное возращение на родину, передает Swissinfo.
"Рассматривается возможность оказания первоначальной финансовой помощи <…>, чтобы мотивировать людей не ждать окончания срока для выезда. Оговоренные суммы варьируются от тысячи до четырех тысяч швейцарских франков", — говорится в публикации.
Издание поясняет, что план Госсекретариата основан на отмене статуса S для украинских беженцев в 2024-2025 годах. К этому времени, по имеющемуся замыслу, около 70 тысяч украинцев вернутся на родину. Оставшиеся же 14 тысяч человек, опасаются швейцарские власти, не станут покидать страну. Таким образом, нужно сделать все возможное для поощрения добровольного отъезда, заключает автор.
По данным Госсекретариата, по состоянию на 18 августа статус беженца S имели 65 148 украинцев. Он дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение детей в школе и возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами.
В начале октября швейцарские СМИ начали писать о планах правительства "быстро избавиться" от украинских беженцев. Власти эти сообщения опровергли.
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