Швеция потребовала членства в НАТО в обмен на передачу самолетов Украине
Reuters: Швеция назвала членство в НАТО условием передачи самолетов Украине
© iStock.com / Alexander ShapovalovКоролевский дворец в Стокгольме
© iStock.com / Alexander Shapovalov
Королевский дворец в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Швеция назвала условием передачи Украине боевых самолетов свое членство в НАТО, передает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны скандинавской страны Пола Юнсона.
"Условием возможного предоставления истребителей Украине было бы членство Швеции в НАТО", — заявил Юнсон.
Позже это подтвердили и в шведском правительстве, которое поручило Вооруженным Силам тщательно проанализировать и отчитаться об условиях возможной передаче Украине истребителей JAS Gripen.
"Одно из условий возможной поддержки JAS 39 — это то, что Швеция сначала должна войти в НАТО", — говорится в релизе.
В отчете должно быть также отражено и влияние этого шага на обороноспособность и оборонную экономику самой Швециию.
При этом Стокгольм выделил Киеву уже 14 пакетов военной помощи. В последний, на 2,2 миллиарда шведских крон (около 189 миллионов евро), вошли в основном боеприпасы и запчасти к ранее переданным системам. Кроме того, в августе президент Владимир Зеленский говорил, что Украина рассчитывает получить шведские истребители JAS Gripen.
Швеция подала заявку в НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией, но до сих пор не получила окончательного одобрения от Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию заявки с выполнением Стокгольмом обещаний по борьбе с терроризмом, в том числе с прекращением акций с сожжением Корана. Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".