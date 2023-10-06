https://ria.ru/20231006/shvetsiya-1900868087.html

Швеция потребовала членства в НАТО в обмен на передачу самолетов Украине

Швеция потребовала членства в НАТО в обмен на передачу самолетов Украине - РИА Новости, 06.10.2023

Швеция потребовала членства в НАТО в обмен на передачу самолетов Украине

Швеция назвала условием передачи Украине боевых самолетов свое членство в НАТО, передает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны скандинавской страны... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T10:18

2023-10-06T10:18

2023-10-06T11:46

швеция

нато

в мире

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Швеция назвала условием передачи Украине боевых самолетов свое членство в НАТО, передает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны скандинавской страны Пола Юнсона."Условием возможного предоставления истребителей Украине было бы членство Швеции в НАТО", — заявил Юнсон.Позже это подтвердили и в шведском правительстве, которое поручило Вооруженным Силам тщательно проанализировать и отчитаться об условиях возможной передаче Украине истребителей JAS Gripen."Одно из условий возможной поддержки JAS 39 — это то, что Швеция сначала должна войти в НАТО", — говорится в релизе.В отчете должно быть также отражено и влияние этого шага на обороноспособность и оборонную экономику самой Швециию.При этом Стокгольм выделил Киеву уже 14 пакетов военной помощи. В последний, на 2,2 миллиарда шведских крон (около 189 миллионов евро), вошли в основном боеприпасы и запчасти к ранее переданным системам. Кроме того, в августе президент Владимир Зеленский говорил, что Украина рассчитывает получить шведские истребители JAS Gripen.Швеция подала заявку в НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией, но до сих пор не получила окончательного одобрения от Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию заявки с выполнением Стокгольмом обещаний по борьбе с терроризмом, в том числе с прекращением акций с сожжением Корана. Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".

https://ria.ru/20230928/nato-1899287666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

швеция, нато, в мире, украина, ситуация в днр и лнр