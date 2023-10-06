Рейтинг@Mail.ru
Швеция потребовала членства в НАТО в обмен на передачу самолетов Украине - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 06.10.2023 (обновлено: 11:46 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/shvetsiya-1900868087.html
Швеция потребовала членства в НАТО в обмен на передачу самолетов Украине
Швеция потребовала членства в НАТО в обмен на передачу самолетов Украине - РИА Новости, 06.10.2023
Швеция потребовала членства в НАТО в обмен на передачу самолетов Украине
Швеция назвала условием передачи Украине боевых самолетов свое членство в НАТО, передает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны скандинавской страны... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T10:18
2023-10-06T11:46
швеция
нато
в мире
специальная военная операция на украине
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938422_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_25f4dcd7e3df3a5e17bf32d003270fc1.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Швеция назвала условием передачи Украине боевых самолетов свое членство в НАТО, передает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны скандинавской страны Пола Юнсона."Условием возможного предоставления истребителей Украине было бы членство Швеции в НАТО", — заявил Юнсон.Позже это подтвердили и в шведском правительстве, которое поручило Вооруженным Силам тщательно проанализировать и отчитаться об условиях возможной передаче Украине истребителей JAS Gripen."Одно из условий возможной поддержки JAS 39 — это то, что Швеция сначала должна войти в НАТО", — говорится в релизе.В отчете должно быть также отражено и влияние этого шага на обороноспособность и оборонную экономику самой Швециию.При этом Стокгольм выделил Киеву уже 14 пакетов военной помощи. В последний, на 2,2 миллиарда шведских крон (около 189 миллионов евро), вошли в основном боеприпасы и запчасти к ранее переданным системам. Кроме того, в августе президент Владимир Зеленский говорил, что Украина рассчитывает получить шведские истребители JAS Gripen.Швеция подала заявку в НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией, но до сих пор не получила окончательного одобрения от Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию заявки с выполнением Стокгольмом обещаний по борьбе с терроризмом, в том числе с прекращением акций с сожжением Корана. Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
https://ria.ru/20230928/nato-1899287666.html
швеция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938422_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_34bb13f0f79938741b22c62b60b38102.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швеция, нато, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Швеция, НАТО, В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Швеция потребовала членства в НАТО в обмен на передачу самолетов Украине

Reuters: Швеция назвала членство в НАТО условием передачи самолетов Украине

© iStock.com / Alexander ShapovalovКоролевский дворец в Стокгольме
Королевский дворец в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© iStock.com / Alexander Shapovalov
Королевский дворец в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Швеция назвала условием передачи Украине боевых самолетов свое членство в НАТО, передает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны скандинавской страны Пола Юнсона.
"Условием возможного предоставления истребителей Украине было бы членство Швеции в НАТО", — заявил Юнсон.
Позже это подтвердили и в шведском правительстве, которое поручило Вооруженным Силам тщательно проанализировать и отчитаться об условиях возможной передаче Украине истребителей JAS Gripen.
"Одно из условий возможной поддержки JAS 39 — это то, что Швеция сначала должна войти в НАТО", — говорится в релизе.
В отчете должно быть также отражено и влияние этого шага на обороноспособность и оборонную экономику самой Швециию.
При этом Стокгольм выделил Киеву уже 14 пакетов военной помощи. В последний, на 2,2 миллиарда шведских крон (около 189 миллионов евро), вошли в основном боеприпасы и запчасти к ранее переданным системам. Кроме того, в августе президент Владимир Зеленский говорил, что Украина рассчитывает получить шведские истребители JAS Gripen.
Швеция подала заявку в НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией, но до сих пор не получила окончательного одобрения от Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию заявки с выполнением Стокгольмом обещаний по борьбе с терроризмом, в том числе с прекращением акций с сожжением Корана. Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Венгрии усомнились в желании Швеции вступить в НАТО
28 сентября, 19:17
 
Специальная военная операция на УкраинеШвецияНАТОВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала