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Пушилин поручил создать штаб обороны ДНР - РИА Новости, 06.10.2023
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20:58 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/shtab-1901072225.html
Пушилин поручил создать штаб обороны ДНР
Пушилин поручил создать штаб обороны ДНР - РИА Новости, 06.10.2023
Пушилин поручил создать штаб обороны ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин распорядился создать штаб обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T20:58
2023-10-06T20:58
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
в мире
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин распорядился создать штаб обороны Донецкой Народной Республики. "Постановляю: создать Штаб обороны Донецкой Народной Республики и местные штабы территориальной обороны городских и муниципальных округов Донецкой Народной Республики", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Пушилина. Глава ДНР также поручил утвердить состав и положение нового штаба. Кроме того, Пушилин распорядился признать утратившими силу указы "Об оперативном штабе по реагированию на военные угрозы" от 29 ноября 2022 года и "О штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики" от 13 декабря 2018 года. Указ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20230928/nastuplenie-1898997135.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, в мире
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность, В мире
Пушилин поручил создать штаб обороны ДНР

Пушилин поручил создать штаб обороны ДНР и муниципальных округов

© РИА Новости / Сергей БатуринГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин распорядился создать штаб обороны Донецкой Народной Республики.
"Постановляю: создать Штаб обороны Донецкой Народной Республики и местные штабы территориальной обороны городских и муниципальных округов Донецкой Народной Республики", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Пушилина.
Глава ДНР также поручил утвердить состав и положение нового штаба.
Кроме того, Пушилин распорядился признать утратившими силу указы "Об оперативном штабе по реагированию на военные угрозы" от 29 ноября 2022 года и "О штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики" от 13 декабря 2018 года.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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