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Пушилин поручил создать штаб обороны ДНР

Пушилин поручил создать штаб обороны ДНР - РИА Новости, 06.10.2023

Пушилин поручил создать штаб обороны ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин распорядился создать штаб обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T20:58

2023-10-06T20:58

2023-10-06T20:58

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

в мире

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин распорядился создать штаб обороны Донецкой Народной Республики. "Постановляю: создать Штаб обороны Донецкой Народной Республики и местные штабы территориальной обороны городских и муниципальных округов Донецкой Народной Республики", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Пушилина. Глава ДНР также поручил утвердить состав и положение нового штаба. Кроме того, Пушилин распорядился признать утратившими силу указы "Об оперативном штабе по реагированию на военные угрозы" от 29 ноября 2022 года и "О штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики" от 13 декабря 2018 года. Указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20230928/nastuplenie-1898997135.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, в мире