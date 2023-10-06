https://ria.ru/20231006/shtab-1901072225.html
Пушилин поручил создать штаб обороны ДНР
Пушилин поручил создать штаб обороны ДНР - РИА Новости, 06.10.2023
Пушилин поручил создать штаб обороны ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин распорядился создать штаб обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T20:58
2023-10-06T20:58
2023-10-06T20:58
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_bff55d5e6faf2af112eceee2fece9769.jpg
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин распорядился создать штаб обороны Донецкой Народной Республики. "Постановляю: создать Штаб обороны Донецкой Народной Республики и местные штабы территориальной обороны городских и муниципальных округов Донецкой Народной Республики", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Пушилина. Глава ДНР также поручил утвердить состав и положение нового штаба. Кроме того, Пушилин распорядился признать утратившими силу указы "Об оперативном штабе по реагированию на военные угрозы" от 29 ноября 2022 года и "О штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики" от 13 декабря 2018 года. Указ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20230928/nastuplenie-1898997135.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_268:0:2000:1299_1920x0_80_0_0_fd8f1b7592011438370d028aa1c9041f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, в мире
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность, В мире
Пушилин поручил создать штаб обороны ДНР
Пушилин поручил создать штаб обороны ДНР и муниципальных округов
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости.
Глава ДНР Денис Пушилин распорядился создать штаб
обороны Донецкой Народной Республики.
"Постановляю: создать Штаб обороны Донецкой Народной Республики и местные штабы территориальной обороны городских и муниципальных округов Донецкой Народной Республики", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Пушилина.
Глава ДНР также поручил утвердить состав и положение нового штаба.
Кроме того, Пушилин распорядился признать утратившими силу указы "Об оперативном штабе по реагированию на военные угрозы" от 29 ноября 2022 года и "О штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики" от 13 декабря 2018 года.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
"Замысел ВСУ прост". Что происходит на юге ДНР