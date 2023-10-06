https://ria.ru/20231006/sholts-1900840201.html

В Германии рассказали, как Шольц приблизил поражение Украины

В Германии рассказали, как Шольц приблизил поражение Украины - РИА Новости, 06.10.2023

В Германии рассказали, как Шольц приблизил поражение Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц приближает поражение Киева, отправляя ему системы ПВО, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T03:14

2023-10-06T03:14

2023-10-06T03:14

в мире

германия

киев

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олаф шольц

вооруженные силы украины

украина

нато

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц приближает поражение Киева, отправляя ему системы ПВО, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Обеспечивая Украину только противовоздушной обороной без достаточных наступательных возможностей, канцлер Германии влечет за собой ее поражение в долгосрочной перспективе", — заявил Репке.Ранее стало известно, что Берлин не намерен в ближайшее время поставлять Украине ракеты дальнего действия Taurus. Однако Шольц пообещал, что Германия отправит ВСУ одну систему ПВО Patriot для защиты воздушного пространства.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20231004/fiasko-1900317480.html

германия

киев

украина

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в мире, германия, киев, сергей лавров, олаф шольц, вооруженные силы украины, украина, нато