https://ria.ru/20231006/shkoly-1901086899.html

Во Франции пять школ закрыли из-за нашествия клопов

Во Франции пять школ закрыли из-за нашествия клопов - РИА Новости, 06.10.2023

Во Франции пять школ закрыли из-за нашествия клопов

Пять школ во Франции были вынуждены закрыться из-за нашествия клопов в зданиях, сообщила радиостанция Franceinfo. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T23:23

2023-10-06T23:23

2023-10-06T23:30

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ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Пять школ во Франции были вынуждены закрыться из-за нашествия клопов в зданиях, сообщила радиостанция Franceinfo. "Пять школьных учреждений, где обучаются 1,5 тысячи учеников, были закрыты из-за нашествия клопов", - сообщили радиостанции в министерстве образования. Речь идет об образовательных учреждениях в Марселе, а также в коммунах Воклюз, Рона, Вогезы и Сона и Луара. Утром в пятницу о закрытии сообщали также две школы в Страсбурге, которые министерство образования Франции не внесло в этот список. Присутствие кусачих обнаружили и в других школах, включая лицей в 12 округе Парижа, которые, однако не стали закрывать полностью. В ближайшие школьные каникулы, которые во Франции начнутся 21 октября, планируется провести дезинфекцию помещений. Клопов обнаруживают в школьных классах и общежитиях. В Париже в пятницу состоялось межминистерское совещание по вопросу борьбы с вредителями. Как сообщил телеканалу BFMTV источник, присутствовавший на встрече, власти решили банализировать эту проблему, отметив, что "много что уже делается" и что "все министерства работают в этом направлении". На протяжении последних нескольких месяцев во Франции наблюдается активное распространение постельных клопов. Насекомых обнаруживают не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках. В последнее время стали также появляться многочисленные сообщения об обнаружении вредителей в общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на избавление от паразитов.

https://ria.ru/20231006/klopy-1900909614.html

https://ria.ru/20231004/klopy-1900545457.html

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в мире, франция, страсбург, париж