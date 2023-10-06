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Во Франции пять школ закрыли из-за нашествия клопов - РИА Новости, 06.10.2023
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23:23 06.10.2023 (обновлено: 23:30 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/shkoly-1901086899.html
Во Франции пять школ закрыли из-за нашествия клопов
Во Франции пять школ закрыли из-за нашествия клопов - РИА Новости, 06.10.2023
Во Франции пять школ закрыли из-за нашествия клопов
Пять школ во Франции были вынуждены закрыться из-за нашествия клопов в зданиях, сообщила радиостанция Franceinfo. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T23:23
2023-10-06T23:30
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ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Пять школ во Франции были вынуждены закрыться из-за нашествия клопов в зданиях, сообщила радиостанция Franceinfo. "Пять школьных учреждений, где обучаются 1,5 тысячи учеников, были закрыты из-за нашествия клопов", - сообщили радиостанции в министерстве образования. Речь идет об образовательных учреждениях в Марселе, а также в коммунах Воклюз, Рона, Вогезы и Сона и Луара. Утром в пятницу о закрытии сообщали также две школы в Страсбурге, которые министерство образования Франции не внесло в этот список. Присутствие кусачих обнаружили и в других школах, включая лицей в 12 округе Парижа, которые, однако не стали закрывать полностью. В ближайшие школьные каникулы, которые во Франции начнутся 21 октября, планируется провести дезинфекцию помещений. Клопов обнаруживают в школьных классах и общежитиях. В Париже в пятницу состоялось межминистерское совещание по вопросу борьбы с вредителями. Как сообщил телеканалу BFMTV источник, присутствовавший на встрече, власти решили банализировать эту проблему, отметив, что "много что уже делается" и что "все министерства работают в этом направлении". На протяжении последних нескольких месяцев во Франции наблюдается активное распространение постельных клопов. Насекомых обнаруживают не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках. В последнее время стали также появляться многочисленные сообщения об обнаружении вредителей в общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на избавление от паразитов.
https://ria.ru/20231006/klopy-1900909614.html
https://ria.ru/20231004/klopy-1900545457.html
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в мире, франция, страсбург, париж
В мире, Франция, Страсбург, Париж
Во Франции пять школ закрыли из-за нашествия клопов

Franceinfo: во Франции из-за клопов закрыли пять школ с 1,5 тысячи учеников

© AP Photo / Laurent CiprianiУлица во Франции
Улица во Франции - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Laurent Cipriani
Улица во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. Пять школ во Франции были вынуждены закрыться из-за нашествия клопов в зданиях, сообщила радиостанция Franceinfo.
"Пять школьных учреждений, где обучаются 1,5 тысячи учеников, были закрыты из-за нашествия клопов", - сообщили радиостанции в министерстве образования.
Изображение клопа под электронным микроскопом
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Речь идет об образовательных учреждениях в Марселе, а также в коммунах Воклюз, Рона, Вогезы и Сона и Луара. Утром в пятницу о закрытии сообщали также две школы в Страсбурге, которые министерство образования Франции не внесло в этот список. Присутствие кусачих обнаружили и в других школах, включая лицей в 12 округе Парижа, которые, однако не стали закрывать полностью. В ближайшие школьные каникулы, которые во Франции начнутся 21 октября, планируется провести дезинфекцию помещений. Клопов обнаруживают в школьных классах и общежитиях.
В Париже в пятницу состоялось межминистерское совещание по вопросу борьбы с вредителями. Как сообщил телеканалу BFMTV источник, присутствовавший на встрече, власти решили банализировать эту проблему, отметив, что "много что уже делается" и что "все министерства работают в этом направлении".
На протяжении последних нескольких месяцев во Франции наблюдается активное распространение постельных клопов. Насекомых обнаруживают не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках. В последнее время стали также появляться многочисленные сообщения об обнаружении вредителей в общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на избавление от паразитов.
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