https://ria.ru/20231006/shagi-1900840539.html
В США признали шесть своих ошибок в отношениях с Россией
В США признали шесть своих ошибок в отношениях с Россией - РИА Новости, 06.10.2023
В США признали шесть своих ошибок в отношениях с Россией
США совершили шесть ошибок, которые привели к конфликту с Россией, а сейчас жертвуют украинцами ради своих целей, заявил старший научный сотрудник Института... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T03:30
2023-10-06T03:30
2023-10-06T03:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
нато
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. США совершили шесть ошибок, которые привели к конфликту с Россией, а сейчас жертвуют украинцами ради своих целей, заявил старший научный сотрудник Института Катона, бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для American Conservative."Вашингтон и его союзники не раз подогревали бессмысленный конфликт", — считает аналитик.По мнению Бэндоу, первой ошибкой США стало расширение НАТО до границ России, несмотря на обещания российским лидерам. Операция альянса против Югославии также уязвила геополитические интересы Российской Федерации, напомнил он.Третьим просчетом США, по словам аналитика, оказалось циничное отношение к Минским соглашениям, которые Запад заключил с целью выиграть время, а не достичь мира на Украине. Другой ошибкой он считает недостаточную реакцию на обеспокоенные заявления Владимира Путина по поводу военного сотрудничества между Украиной и НАТО.Наконец, американцы не позволили разрешить конфликт за несколько недель, прервав российско-украинские переговоры в марте 2022 года. По мнению исследователя, дальнейшее подогревание противоречий продолжается с помощью накачивания Украины "чудо-оружием", которое не приносит перелома на поле боя и лишь провоцирует Москву на ответ."Вашингтон и Европа не только делят ответственность за этот ужасный конфликт, но и используют кровь украинцев ради достижения своих собственных целей", — заключил Бэндоу.В четверг президент России Владимир Путин отметил, что Москва ожидает "проявления ростков здравого смысла" в отношении военной помощи Запада Киеву. По его словам, Москва не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить. Президент заявил, что Россия спокойно идет к достижению всех целей спецоперации, и выразил уверенность, что ей удастся их достичь.
https://ria.ru/20231006/reshenie-1900836061.html
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россия, украина, сша, нато, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, НАТО, Владимир Путин
В США признали шесть своих ошибок в отношениях с Россией
Помощник Рейгана Бэндоу: США и их союзники сами подогревали конфликт с Россией