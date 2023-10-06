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СК России предъявил обвинения троим членам запрещенной украинской секты
СК России предъявил обвинения троим членам запрещенной украинской секты - РИА Новости, 06.10.2023
СК России предъявил обвинения троим членам запрещенной украинской секты
Предъявлено обвинение трем фигурантам уголовного дела о незаконной работе запрещенной в России украинской секты "Духовный центр "Возрождение" Владимира Мунтяна, РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:26
2023-10-06T11:26
2023-10-06T11:26
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Предъявлено обвинение трем фигурантам уголовного дела о незаконной работе запрещенной в России украинской секты "Духовный центр "Возрождение" Владимира Мунтяна, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. О возбуждении уголовного дела стало известно в среду. По версии следствия, с 25 ноября 2022 года адепты организовали в Москве работу благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна и самого "духовного центра" - обе организации признаны в России нежелательными. По уголовному делу уже прошли обыски. Кроме того, аналогичное уголовное дело было возбуждено в Кировской области. "Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение, в ходе допроса они полностью признали вину. Судом в отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще одному - в виде заключения под стражу", - сказала Иванова. В ноябре 2022 года Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всеукраинского духовного центра "Возрождение" и Благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна. По оценке ведомства, они угрожают "конституционному строю и безопасности России". Согласно сведениям из открытых источников, духовный центр "Возрождение" Мунтяна был создан в 1997 году, представляет собой тоталитарную секту.
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происшествия, генеральная прокуратура рф, москва, следственный комитет россии (ск рф), украина
Происшествия, Генеральная прокуратура РФ, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
СК России предъявил обвинения троим членам запрещенной украинской секты
СК обвинил трех членов запрещенной украинской секты в незаконной работе в России