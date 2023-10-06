https://ria.ru/20231006/sekta-1900882374.html

СК России предъявил обвинения троим членам запрещенной украинской секты

СК России предъявил обвинения троим членам запрещенной украинской секты - РИА Новости, 06.10.2023

СК России предъявил обвинения троим членам запрещенной украинской секты

Предъявлено обвинение трем фигурантам уголовного дела о незаконной работе запрещенной в России украинской секты "Духовный центр "Возрождение" Владимира Мунтяна, РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:26

2023-10-06T11:26

2023-10-06T11:26

происшествия

генеральная прокуратура рф

москва

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украина

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Предъявлено обвинение трем фигурантам уголовного дела о незаконной работе запрещенной в России украинской секты "Духовный центр "Возрождение" Владимира Мунтяна, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. О возбуждении уголовного дела стало известно в среду. По версии следствия, с 25 ноября 2022 года адепты организовали в Москве работу благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна и самого "духовного центра" - обе организации признаны в России нежелательными. По уголовному делу уже прошли обыски. Кроме того, аналогичное уголовное дело было возбуждено в Кировской области. "Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение, в ходе допроса они полностью признали вину. Судом в отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще одному - в виде заключения под стражу", - сказала Иванова. В ноябре 2022 года Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всеукраинского духовного центра "Возрождение" и Благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна. По оценке ведомства, они угрожают "конституционному строю и безопасности России". Согласно сведениям из открытых источников, духовный центр "Возрождение" Мунтяна был создан в 1997 году, представляет собой тоталитарную секту.

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происшествия, генеральная прокуратура рф, москва, следственный комитет россии (ск рф), украина