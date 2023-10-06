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В МИД России напомнили о невыполнении требований по зерновой сделке - РИА Новости, 06.10.2023
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10:39 06.10.2023 (обновлено: 10:51 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/sdelka-1900871428.html
В МИД России напомнили о невыполнении требований по зерновой сделке
В МИД России напомнили о невыполнении требований по зерновой сделке - РИА Новости, 06.10.2023
В МИД России напомнили о невыполнении требований по зерновой сделке
Москва не отказывается от обсуждения вопросов, связанных с зерновой сделкой, но требования России не выполняются, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T10:39
2023-10-06T10:51
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва не отказывается от обсуждения вопросов, связанных с зерновой сделкой, но требования России не выполняются, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Давайте добьемся результатов по тому, чтобы наша сельхозпродукция и удобрения не подвергались санкциям, и тогда можно говорить о возобновлении каких-то других частей стамбульских договоренностей. До этого в течение года обещания нам давались, но не выполнялись... От обсуждения этих вопросов мы не уходим, мы говорим и стараемся показать, что в том числе этот вопрос используется для информационного нападения на Россию" - сказал Вершинин на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 23 сентября, что как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская.
https://ria.ru/20231004/sdelka-1900319445.html
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россия, сергей вершинин, оон, в мире
Россия, Сергей Вершинин, ООН, В мире
В МИД России напомнили о невыполнении требований по зерновой сделке

Замглавы МИД Вершинин: российские требования по зерновой сделке не выполняются

© AP Photo / Efrem LukatskyРабочий готовит зерно к посеву на поле
Рабочий готовит зерно к посеву на поле - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочий готовит зерно к посеву на поле. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва не отказывается от обсуждения вопросов, связанных с зерновой сделкой, но требования России не выполняются, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«
"Давайте добьемся результатов по тому, чтобы наша сельхозпродукция и удобрения не подвергались санкциям, и тогда можно говорить о возобновлении каких-то других частей стамбульских договоренностей. До этого в течение года обещания нам давались, но не выполнялись... От обсуждения этих вопросов мы не уходим, мы говорим и стараемся показать, что в том числе этот вопрос используется для информационного нападения на Россию" - сказал Вершинин на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Источник раскрыл, когда появится ясность по продлению зерновой сделки
4 октября, 05:17
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 23 сентября, что как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
МИД Турции заявил о "сигналах тревоги" в ряде стран из-за зерновой сделки
29 сентября, 14:16
 
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