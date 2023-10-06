https://ria.ru/20231006/sdelka-1900871428.html

В МИД России напомнили о невыполнении требований по зерновой сделке

В МИД России напомнили о невыполнении требований по зерновой сделке - РИА Новости, 06.10.2023

В МИД России напомнили о невыполнении требований по зерновой сделке

Москва не отказывается от обсуждения вопросов, связанных с зерновой сделкой, но требования России не выполняются, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T10:39

2023-10-06T10:39

2023-10-06T10:51

россия

сергей вершинин

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в мире

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва не отказывается от обсуждения вопросов, связанных с зерновой сделкой, но требования России не выполняются, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Давайте добьемся результатов по тому, чтобы наша сельхозпродукция и удобрения не подвергались санкциям, и тогда можно говорить о возобновлении каких-то других частей стамбульских договоренностей. До этого в течение года обещания нам давались, но не выполнялись... От обсуждения этих вопросов мы не уходим, мы говорим и стараемся показать, что в том числе этот вопрос используется для информационного нападения на Россию" - сказал Вершинин на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 23 сентября, что как только российская часть зерновой сделки заработает, в тот же день возобновится и украинская.

https://ria.ru/20231004/sdelka-1900319445.html

https://ria.ru/20230929/mid-1899430777.html

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