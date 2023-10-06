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Россиянин умер на борту самолета, летевшего в Ташкент - РИА Новости, 06.10.2023
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17:42 06.10.2023 (обновлено: 18:51 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/samolet-1901019321.html
Россиянин умер на борту самолета, летевшего в Ташкент
Россиянин умер на борту самолета, летевшего в Ташкент - РИА Новости, 06.10.2023
Россиянин умер на борту самолета, летевшего в Ташкент
Гражданин России умер на борту самолета Uzbekistan Airways, летевшего из Москвы в Ташкент, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО Uzbekistan Airports. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:42
2023-10-06T18:51
ташкент
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происшествия
россия
ургенч
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ТАШКЕНТ, 6 окт — РИА Новости. Гражданин России умер на борту самолета Uzbekistan Airways, летевшего из Москвы в Ташкент, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО Uzbekistan Airports. Как уточнили в ведомстве, в 14:59 мск лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча.&quot;Экипаж самолета принял решение следовать на запасной аэродром из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Однако он скончался на борту судна до посадки&quot;, — сказал представитель компании.По его словам, погибший оказался гражданином России 1978 года рождения. В 16:48 мск самолет с 235 пассажирами на борту вылетел из Ургенча в Ташкент, добавили в пресс-службе.
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ташкент, москва, происшествия, россия, ургенч, новости - туризм
Ташкент, Москва, Происшествия, Россия, Ургенч, Новости - Туризм
Россиянин умер на борту самолета, летевшего в Ташкент

Россиянин умер на борту Uzbekistan Airways, летевшего из Москвы в Ташкент

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Uzbekistan Airways
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 6 окт — РИА Новости. Гражданин России умер на борту самолета Uzbekistan Airways, летевшего из Москвы в Ташкент, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО Uzbekistan Airports.
Как уточнили в ведомстве, в 14:59 мск лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча.
«

"Экипаж самолета принял решение следовать на запасной аэродром из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Однако он скончался на борту судна до посадки", — сказал представитель компании.

По его словам, погибший оказался гражданином России 1978 года рождения.
В 16:48 мск самолет с 235 пассажирами на борту вылетел из Ургенча в Ташкент, добавили в пресс-службе.
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