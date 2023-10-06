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Россиянин умер на борту самолета, летевшего в Ташкент
Россиянин умер на борту самолета, летевшего в Ташкент - РИА Новости, 06.10.2023
Россиянин умер на борту самолета, летевшего в Ташкент
Гражданин России умер на борту самолета Uzbekistan Airways, летевшего из Москвы в Ташкент, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО Uzbekistan Airports. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:42
2023-10-06T17:42
2023-10-06T18:51
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ТАШКЕНТ, 6 окт — РИА Новости. Гражданин России умер на борту самолета Uzbekistan Airways, летевшего из Москвы в Ташкент, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО Uzbekistan Airports. Как уточнили в ведомстве, в 14:59 мск лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча."Экипаж самолета принял решение следовать на запасной аэродром из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Однако он скончался на борту судна до посадки", — сказал представитель компании.По его словам, погибший оказался гражданином России 1978 года рождения. В 16:48 мск самолет с 235 пассажирами на борту вылетел из Ургенча в Ташкент, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230816/pilot-1890327860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ташкент, москва, происшествия, россия, ургенч, новости - туризм
Ташкент, Москва, Происшествия, Россия, Ургенч, Новости - Туризм
Россиянин умер на борту самолета, летевшего в Ташкент
Россиянин умер на борту Uzbekistan Airways, летевшего из Москвы в Ташкент