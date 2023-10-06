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ВС России сбили истребитель ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:08 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/samolet-1900961748.html
ВС России сбили истребитель ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов
ВС России сбили истребитель ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 06.10.2023
ВС России сбили истребитель ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов
Украинский истребитель сбит в Запорожской области в районе города Гуляйполе, сообщил в пятницу глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:08
2023-10-06T15:08
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Украинский истребитель сбит в Запорожской области в районе города Гуляйполе, сообщил в пятницу глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. "Около часа назад очередной вражеский истребитель боевиков ВСУ был уничтожен в небе над Запорожской областью в районе Гуляйполя", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
запорожская область
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России сбили истребитель ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов

Рогов: российские военные сбили истребитель ВСУ в районе Гуляйполя

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации
Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Украинский истребитель сбит в Запорожской области в районе города Гуляйполе, сообщил в пятницу глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
«
"Около часа назад очередной вражеский истребитель боевиков ВСУ был уничтожен в небе над Запорожской областью в районе Гуляйполя", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.
На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 октября, 16:29
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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