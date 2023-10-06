https://ria.ru/20231006/samolet-1900961748.html

ВС России сбили истребитель ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов

ВС России сбили истребитель ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 06.10.2023

ВС России сбили истребитель ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов

Украинский истребитель сбит в Запорожской области в районе города Гуляйполе, сообщил в пятницу глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:08

2023-10-06T15:08

2023-10-06T15:08

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803181777_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_f10f0b4cbbb013d073eae36972aec5fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Украинский истребитель сбит в Запорожской области в районе города Гуляйполе, сообщил в пятницу глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. "Около часа назад очередной вражеский истребитель боевиков ВСУ был уничтожен в небе над Запорожской областью в районе Гуляйполя", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины