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ВС России сбили истребитель ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов
ВС России сбили истребитель ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 06.10.2023
ВС России сбили истребитель ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов
Украинский истребитель сбит в Запорожской области в районе города Гуляйполе, сообщил в пятницу глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:08
2023-10-06T15:08
2023-10-06T15:08
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Украинский истребитель сбит в Запорожской области в районе города Гуляйполе, сообщил в пятницу глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. "Около часа назад очередной вражеский истребитель боевиков ВСУ был уничтожен в небе над Запорожской областью в районе Гуляйполя", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России сбили истребитель ВСУ в Запорожской области, сообщил Рогов
Рогов: российские военные сбили истребитель ВСУ в районе Гуляйполя