https://ria.ru/20231006/rossiya-1901051753.html

Госдеп объявил двух сотрудников посольства России персонами нон грата

Госдеп объявил двух сотрудников посольства России персонами нон грата - РИА Новости, 06.10.2023

Госдеп объявил двух сотрудников посольства России персонами нон грата

Госдеп объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в США, заявил РИА Новости официальный представитель американского дипведомства. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T19:20

2023-10-06T19:20

2023-10-06T23:24

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ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости. Госдеп объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в США, заявил РИА Новости официальный представитель американского дипведомства."В ответ на показную высылку Россией двух дипломатов посольства США в Москве Госдепартамент ответил взаимностью, объявив персонами нон грата двух сотрудников посольства России, работавших в США", — сказал собеседник агентства.Источник в МИД подтвердил РИА Новости эту информацию, пояснив, что Москва не заинтересована в эскалации, но в случае продолжения враждебных действий ответит жестко и решительно."Вашингтон безосновательно выслал российских дипломатов, используя в качестве предлога объявление персонами нон грата двух американских дипломатов, занимавшихся шпионской деятельностью и пойманных с поличным", — отметил он.МИД России объявил двух сотрудников дипмиссии США в Москве персонами нон грата в середине сентября. Речь идет о первом секретаре посольства Джеффри Силлине и втором секретаре посольства Дэвиде Бернстайне.На Смоленской площади отметили, что дипломаты поддерживали связь с информатором США и экс-сотрудником американского консульства Робертом Шоновым, который за вознаграждение выполнял их задания с целью нанесения ущерба национальной безопасности России.В министерстве подчеркнули, что противоправная деятельность американского посольства недопустима и будет пресекаться.Шонова задержали и арестовали в марте 2023 года. Установлено, что с сентября 2022-го он по заданию Силлина и Бернстайна за деньги собирал информацию о ходе СВО, мобилизации, проблемных местах и оценке их влияния на протестную активность в преддверии президентских выборов. Задержанного обвиняют по статье УК "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

https://ria.ru/20230915/ssha-1896525096.html

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россия, сша, государственный департамент сша, москва, в мире