https://ria.ru/20231006/rf-1900952393.html

Норвегия предложила России снизить в сотни раз сумму ущерба за выпас оленей

Норвегия предложила России снизить в сотни раз сумму ущерба за выпас оленей - РИА Новости, 06.10.2023

Норвегия предложила России снизить в сотни раз сумму ущерба за выпас оленей

Директорат сельского хозяйства Норвегии на встрече с представителями российского заповедника "Пасвик" предложил снизить сумму ущерба от несанкционированного... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:44

2023-10-06T14:44

2023-10-06T14:44

норвегия

россия

никель (город)

в мире

олени

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МУРМАНСК, 6 окт – РИА Новости. Директорат сельского хозяйства Норвегии на встрече с представителями российского заповедника "Пасвик" предложил снизить сумму ущерба от несанкционированного выпаса норвежских оленей в РФ с 47 миллионов крон до 50 тысяч крон, эту сумму Норвегия готова возместить в пятикратном размере, сообщается на странице заповедника. На этой неделе в Норвегии состоялась рабочая встреча представителей российского государственного заповедника "Пасвик" и управления оленеводства губернии Тромса и Финнмарка директората сельского хозяйства Норвегии. Встреча прошла на российско-норвежской границе, обсуждалась модель возмещения ущерба, причиненного норвежскими оленями заповеднику "Пасвик" в 2019 и 2023 годах. Стороны обсудили требования заповедника и предложение модели компенсации ущерба. Рассматривались и предложения директората сельского хозяйства Норвегии. В июле директор заповедника Наталья Поликарпова сообщала РИА Новости, что руководство особо охраняемой территории направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас оленей, которые заходят на российскую территорию и съедают ценный лишайник, в сумме 47 миллионов крон (420 миллионов рублей). "Норвежская сторона не готова оплатить 47 миллионов норвежских крон и предлагает самую низкую сумму для расчета по образцу 2007 года - в размере 50 тысяч норвежских крон за ущерб, причиненный 40 оленями в течение 65 дней пребывания в российском заповеднике в 2023 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что норвежская сторона признает высокую ценность заповедника "Пасвик" как особо охраняемой природной территории и готова оплатить ущерб в пятикратном размере. Для окончательного урегулирования вопроса стороны планируют в будущем еще две встречи. Первая встреча будет направлена на утверждение модели компенсации ущерба за 2019, 2023 годы и пройдет на российской стороне - в визит-центре заповедника "Пасвик" в Никеле. В ходе второй встречи, которая запланирована на 2024 год, стороны считают целесообразным обсудить правила расчета размера ущерба (методики) от выпаса оленей к соглашению о взаимном возвращении переходящих государственную границу оленей от 1977 года. Как ранее указывалось, таких правил нет, и размер компенсации все время вызывает вопросы. Организация второй встречи потребует участия представителей министерств иностранных дел и профильных департаментов. "Норвежская сторона в течение месяца направит в заповедник письменный ответ об удобной дате декабрьской встречи и свои предложения по размеру компенсации ущерба, нанесенного норвежскими оленями растительному покрову заповедника "Пасвик" в 2019 и 2023 годах", - отметили в заповеднике. Территория заповедника "Пасвик" - узкая полоса, вытянутая на 44 километра вдоль государственной границы России и Норвегии. "Пасвик" является единственным в России заповедником, который полностью расположен в пограничной зоне. Уже много лет частные олени из Норвегии заходят на территорию заповедника через границу по реке Паз – переплывают ее или переходят по льду – и пасутся на российской территории.

https://ria.ru/20230828/oleni-1892749220.html

https://ria.ru/20231005/olen-1900831868.html

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норвегия, россия, никель (город), в мире, олени