Рейтинг@Mail.ru
Норвегия предложила России снизить в сотни раз сумму ущерба за выпас оленей - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/rf-1900952393.html
Норвегия предложила России снизить в сотни раз сумму ущерба за выпас оленей
Норвегия предложила России снизить в сотни раз сумму ущерба за выпас оленей - РИА Новости, 06.10.2023
Норвегия предложила России снизить в сотни раз сумму ущерба за выпас оленей
Директорат сельского хозяйства Норвегии на встрече с представителями российского заповедника "Пасвик" предложил снизить сумму ущерба от несанкционированного... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:44
2023-10-06T14:44
норвегия
россия
никель (город)
в мире
олени
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897722369_0:111:2303:1406_1920x0_80_0_0_f4eda702e10e38bc912cf7c3fe0d9f32.jpg
МУРМАНСК, 6 окт – РИА Новости. Директорат сельского хозяйства Норвегии на встрече с представителями российского заповедника "Пасвик" предложил снизить сумму ущерба от несанкционированного выпаса норвежских оленей в РФ с 47 миллионов крон до 50 тысяч крон, эту сумму Норвегия готова возместить в пятикратном размере, сообщается на странице заповедника. На этой неделе в Норвегии состоялась рабочая встреча представителей российского государственного заповедника "Пасвик" и управления оленеводства губернии Тромса и Финнмарка директората сельского хозяйства Норвегии. Встреча прошла на российско-норвежской границе, обсуждалась модель возмещения ущерба, причиненного норвежскими оленями заповеднику "Пасвик" в 2019 и 2023 годах. Стороны обсудили требования заповедника и предложение модели компенсации ущерба. Рассматривались и предложения директората сельского хозяйства Норвегии. В июле директор заповедника Наталья Поликарпова сообщала РИА Новости, что руководство особо охраняемой территории направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас оленей, которые заходят на российскую территорию и съедают ценный лишайник, в сумме 47 миллионов крон (420 миллионов рублей). "Норвежская сторона не готова оплатить 47 миллионов норвежских крон и предлагает самую низкую сумму для расчета по образцу 2007 года - в размере 50 тысяч норвежских крон за ущерб, причиненный 40 оленями в течение 65 дней пребывания в российском заповеднике в 2023 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что норвежская сторона признает высокую ценность заповедника "Пасвик" как особо охраняемой природной территории и готова оплатить ущерб в пятикратном размере. Для окончательного урегулирования вопроса стороны планируют в будущем еще две встречи. Первая встреча будет направлена на утверждение модели компенсации ущерба за 2019, 2023 годы и пройдет на российской стороне - в визит-центре заповедника "Пасвик" в Никеле. В ходе второй встречи, которая запланирована на 2024 год, стороны считают целесообразным обсудить правила расчета размера ущерба (методики) от выпаса оленей к соглашению о взаимном возвращении переходящих государственную границу оленей от 1977 года. Как ранее указывалось, таких правил нет, и размер компенсации все время вызывает вопросы. Организация второй встречи потребует участия представителей министерств иностранных дел и профильных департаментов. "Норвежская сторона в течение месяца направит в заповедник письменный ответ об удобной дате декабрьской встречи и свои предложения по размеру компенсации ущерба, нанесенного норвежскими оленями растительному покрову заповедника "Пасвик" в 2019 и 2023 годах", - отметили в заповеднике. Территория заповедника "Пасвик" - узкая полоса, вытянутая на 44 километра вдоль государственной границы России и Норвегии. "Пасвик" является единственным в России заповедником, который полностью расположен в пограничной зоне. Уже много лет частные олени из Норвегии заходят на территорию заповедника через границу по реке Паз – переплывают ее или переходят по льду – и пасутся на российской территории.
https://ria.ru/20230828/oleni-1892749220.html
https://ria.ru/20231005/olen-1900831868.html
норвегия
россия
никель (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897722369_42:0:2262:1665_1920x0_80_0_0_1d695165d6b30609d76d0e27df0cc55f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
норвегия, россия, никель (город), в мире, олени
Норвегия, Россия, Никель (город), В мире, олени
Норвегия предложила России снизить в сотни раз сумму ущерба за выпас оленей

Заповедник: Норвегия предложила РФ серьезно снизить сумму ущерба за выпас оленей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛани
Лани - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Лани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 6 окт – РИА Новости. Директорат сельского хозяйства Норвегии на встрече с представителями российского заповедника "Пасвик" предложил снизить сумму ущерба от несанкционированного выпаса норвежских оленей в РФ с 47 миллионов крон до 50 тысяч крон, эту сумму Норвегия готова возместить в пятикратном размере, сообщается на странице заповедника.
На этой неделе в Норвегии состоялась рабочая встреча представителей российского государственного заповедника "Пасвик" и управления оленеводства губернии Тромса и Финнмарка директората сельского хозяйства Норвегии. Встреча прошла на российско-норвежской границе, обсуждалась модель возмещения ущерба, причиненного норвежскими оленями заповеднику "Пасвик" в 2019 и 2023 годах. Стороны обсудили требования заповедника и предложение модели компенсации ущерба. Рассматривались и предложения директората сельского хозяйства Норвегии. В июле директор заповедника Наталья Поликарпова сообщала РИА Новости, что руководство особо охраняемой территории направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас оленей, которые заходят на российскую территорию и съедают ценный лишайник, в сумме 47 миллионов крон (420 миллионов рублей).
Олень - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Мурманский заповедник попросил власти помочь из-за казни оленей в Норвегии
28 августа, 18:34
"Норвежская сторона не готова оплатить 47 миллионов норвежских крон и предлагает самую низкую сумму для расчета по образцу 2007 года - в размере 50 тысяч норвежских крон за ущерб, причиненный 40 оленями в течение 65 дней пребывания в российском заповеднике в 2023 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что норвежская сторона признает высокую ценность заповедника "Пасвик" как особо охраняемой природной территории и готова оплатить ущерб в пятикратном размере. Для окончательного урегулирования вопроса стороны планируют в будущем еще две встречи. Первая встреча будет направлена на утверждение модели компенсации ущерба за 2019, 2023 годы и пройдет на российской стороне - в визит-центре заповедника "Пасвик" в Никеле.
В ходе второй встречи, которая запланирована на 2024 год, стороны считают целесообразным обсудить правила расчета размера ущерба (методики) от выпаса оленей к соглашению о взаимном возвращении переходящих государственную границу оленей от 1977 года. Как ранее указывалось, таких правил нет, и размер компенсации все время вызывает вопросы. Организация второй встречи потребует участия представителей министерств иностранных дел и профильных департаментов.
"Норвежская сторона в течение месяца направит в заповедник письменный ответ об удобной дате декабрьской встречи и свои предложения по размеру компенсации ущерба, нанесенного норвежскими оленями растительному покрову заповедника "Пасвик" в 2019 и 2023 годах", - отметили в заповеднике.
Территория заповедника "Пасвик" - узкая полоса, вытянутая на 44 километра вдоль государственной границы России и Норвегии. "Пасвик" является единственным в России заповедником, который полностью расположен в пограничной зоне. Уже много лет частные олени из Норвегии заходят на территорию заповедника через границу по реке Паз – переплывают ее или переходят по льду – и пасутся на российской территории.
Северный олень запутался рогами в старой линии связи в лесу Охинского района
На Сахалине спасли северного оленя, который запутался в проводах
5 октября, 23:50
 
НорвегияРоссияНикель (город)В миреолени
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала