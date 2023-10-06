https://ria.ru/20231006/reb-1900840766.html

Комплексы РЭБ оптимизируют для подавления F-16, заявил источник

Комплексы РЭБ оптимизируют для подавления F-16, заявил источник - РИА Новости, 06.10.2023

Комплексы РЭБ оптимизируют для подавления F-16, заявил источник

В российских системах радиоэлектронной борьбы, задействованных в зоне спецоперации, оптимизируют настройки для подавления радиолокационных станций истребителей... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T03:35

2023-10-06T03:35

2023-10-06T04:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В российских системах радиоэлектронной борьбы, задействованных в зоне спецоперации, оптимизируют настройки для подавления радиолокационных станций истребителей F-16, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Применяющиеся в зоне проведения специальной военной операции российские системы радиоэлектронной борьбы получат оптиматизированные настройки для подавления радиолокационных станций и бортового оборудования истребителей НАТО F-16, которые западные страны планируют поставить Киеву", — рассказал собеседник агентства.Он добавил, что, "согласно известным данным о бортовом радиоэлектронном оборудовании натовских фронтовых истребителей, которые должен получить Киев, подавить их будет проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки".Как сообщал ранее РИА Новости другой информированный источник, сейчас системы РЭБ Вооруженных сил России эффективно могут подавлять имеющиеся у воздушных сил Украины боевые самолеты. В частности, отмечал собеседник агентства, из-за этого самолетам ВСУ регулярно приходится отказываться от выполнения боевой задачи и возвращаться на базу.В воздушных силах Украины на начало СВО числились такие боевые самолеты, как истребители МиГ-29 и Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25.Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В частности, Нидерланды надеются передать Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.

https://ria.ru/20230929/pvo-1899463841.html

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нато, украина, вооруженные силы украины, f-16, вооруженные силы рф, безопасность