Комплексы РЭБ оптимизируют для подавления F-16, заявил источник
F-16 будет проще подавить комплексами РЭБ, чем самолеты разработки СССР
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В российских системах радиоэлектронной борьбы, задействованных в зоне спецоперации, оптимизируют настройки для подавления радиолокационных станций истребителей F-16, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Применяющиеся в зоне проведения специальной военной операции российские системы радиоэлектронной борьбы получат оптиматизированные настройки для подавления радиолокационных станций и бортового оборудования истребителей НАТО F-16, которые западные страны планируют поставить Киеву", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что, "согласно известным данным о бортовом радиоэлектронном оборудовании натовских фронтовых истребителей, которые должен получить Киев, подавить их будет проще, чем имеющиеся у Украины самолеты советской разработки".
Как сообщал ранее РИА Новости другой информированный источник, сейчас системы РЭБ Вооруженных сил России эффективно могут подавлять имеющиеся у воздушных сил Украины боевые самолеты. В частности, отмечал собеседник агентства, из-за этого самолетам ВСУ регулярно приходится отказываться от выполнения боевой задачи и возвращаться на базу.
В воздушных силах Украины на начало СВО числились такие боевые самолеты, как истребители МиГ-29 и Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25.
Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В частности, Нидерланды надеются передать Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.