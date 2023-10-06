https://ria.ru/20231006/razminirovanie-1901016798.html
Балицкий рассказал, сколько уйдет на разминирование Запорожской области
Балицкий рассказал, сколько уйдет на разминирование Запорожской области - РИА Новости, 06.10.2023
Балицкий рассказал, сколько уйдет на разминирование Запорожской области
Полное разминирование подконтрольной России территории Запорожской области может занять до полугода, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в эфире... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:31
2023-10-06T17:31
2023-10-06T17:31
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889219582_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_1840c538b86d10b9b5f93f3f8bff374a.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Полное разминирование подконтрольной России территории Запорожской области может занять до полугода, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". "У нас есть карта разминирования, карта, по которой у нас комендант и соответствующие саперные подразделения, которые ведут стабильную системную работу, - долго, думаю, на полгода как минимум, для того, чтобы нам передали все объекты", - сказал Балицкий. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20231003/sapery-1900087846.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889219582_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_3f84c36b04e0ca74638dad192c20f0ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Безопасность
Балицкий рассказал, сколько уйдет на разминирование Запорожской области
Балицкий: полное разминирование Запорожской области может занять до полугода