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Балицкий рассказал, сколько уйдет на разминирование Запорожской области - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/razminirovanie-1901016798.html
Балицкий рассказал, сколько уйдет на разминирование Запорожской области
Балицкий рассказал, сколько уйдет на разминирование Запорожской области - РИА Новости, 06.10.2023
Балицкий рассказал, сколько уйдет на разминирование Запорожской области
Полное разминирование подконтрольной России территории Запорожской области может занять до полугода, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в эфире... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:31
2023-10-06T17:31
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
безопасность
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Полное разминирование подконтрольной России территории Запорожской области может занять до полугода, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". "У нас есть карта разминирования, карта, по которой у нас комендант и соответствующие саперные подразделения, которые ведут стабильную системную работу, - долго, думаю, на полгода как минимум, для того, чтобы нам передали все объекты", - сказал Балицкий. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20231003/sapery-1900087846.html
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запорожская область, евгений балицкий, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Безопасность
Балицкий рассказал, сколько уйдет на разминирование Запорожской области

Балицкий: полное разминирование Запорожской области может занять до полугода

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Полное разминирование подконтрольной России территории Запорожской области может занять до полугода, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
«
"У нас есть карта разминирования, карта, по которой у нас комендант и соответствующие саперные подразделения, которые ведут стабильную системную работу, - долго, думаю, на полгода как минимум, для того, чтобы нам передали все объекты", - сказал Балицкий.
На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийБезопасность
 
 
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