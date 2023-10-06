https://ria.ru/20231006/razminirovanie-1901016798.html

Балицкий рассказал, сколько уйдет на разминирование Запорожской области

Балицкий рассказал, сколько уйдет на разминирование Запорожской области - РИА Новости, 06.10.2023

Балицкий рассказал, сколько уйдет на разминирование Запорожской области

Полное разминирование подконтрольной России территории Запорожской области может занять до полугода, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в эфире... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:31

2023-10-06T17:31

2023-10-06T17:31

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889219582_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_1840c538b86d10b9b5f93f3f8bff374a.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Полное разминирование подконтрольной России территории Запорожской области может занять до полугода, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". "У нас есть карта разминирования, карта, по которой у нас комендант и соответствующие саперные подразделения, которые ведут стабильную системную работу, - долго, думаю, на полгода как минимум, для того, чтобы нам передали все объекты", - сказал Балицкий. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20231003/sapery-1900087846.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, евгений балицкий, безопасность