https://ria.ru/20231006/ratifikatsiya-1901071792.html

Гутерреш призвал ядерные державы ратифицировать ДВЗЯИ

Гутерреш призвал ядерные державы ратифицировать ДВЗЯИ - РИА Новости, 06.10.2023

Гутерреш призвал ядерные державы ратифицировать ДВЗЯИ

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает ядерные державы, ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил заместитель официального... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T20:55

2023-10-06T20:55

2023-10-06T20:55

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антониу гутерреш

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ООН, 6 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает ядерные державы, ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. Хака просили прокомментировать заявление российского президента Владимира Путина, который ранее отметил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, не ратифицировавшим Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и депутаты Госдумы могут его отозвать. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале сообщил, что Совет ГД на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ. "Мы осведомлены об этих комментариях. Все, что я могу сказать, так это то, что генсек ООН постоянно подчеркивал необходимость вступления в силу ДВЗЯИ. Он настоятельно призывает все страны, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, поступить так без оговорок либо предусловий, в особенности - те, чья ратификация требуется для вступления договора в силу", - сказал Хак. "Между тем, генсек призывает все ядерные державы публично вновь подтвердить свой мораторий на ядерные испытания и приверженность ДВЗЯИ", - добавил он. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html

https://ria.ru/20230922/oppengeymer-1897739824.html

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в мире, россия, сша, китай, антониу гутерреш, фархан хак, госдума рф, оон, владимир путин