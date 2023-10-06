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Командир назвал двух братьев лучшим артиллерийским расчетом

Командир назвал двух братьев лучшим артиллерийским расчетом - РИА Новости, 06.10.2023

Командир назвал двух братьев лучшим артиллерийским расчетом

Братья, работающие в одном артиллерийском расчёте САУ 2С19 "Мста-С", стали одним из лучших расчетов Западного военного округа на купянском участке фронта,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T06:02

2023-10-06T06:02

2023-10-06T06:02

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 окт - РИА Новости. Братья, работающие в одном артиллерийском расчёте САУ 2С19 "Мста-С", стали одним из лучших расчетов Западного военного округа на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир подразделения 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с позывным "Терек". "Работали по позициям противника, огневое поражение нанесли по цели "пехота укрытая", получили координаты, расчет сориентировался, навелись и выстрелил (в расчете служат два брата). Данный расчёт работает на отлично. Лучший расчет", - рассказал "Терек". Он отметил, что работа братьев слаженная, так как в нем высокая степень взаимопонимания и доверия друг другу. "Мы два брата, расчет одного орудия. Младший брат старший по званию - командует над старшим. Если человек заслужил командовать старшими, значит это нормально, это армия", - поделись впечатлениями братья. Ранее в четверг в Минобороны заявили, что ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожили 7 единиц техники, включая две гаубицы М109 Paladin, потери ВСУ составили до 170 солдат.

https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900842044.html

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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия