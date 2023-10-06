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Командир назвал двух братьев лучшим артиллерийским расчетом
Командир назвал двух братьев лучшим артиллерийским расчетом - РИА Новости, 06.10.2023
Командир назвал двух братьев лучшим артиллерийским расчетом
Братья, работающие в одном артиллерийском расчёте САУ 2С19 "Мста-С", стали одним из лучших расчетов Западного военного округа на купянском участке фронта,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T06:02
2023-10-06T06:02
2023-10-06T06:02
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 окт - РИА Новости. Братья, работающие в одном артиллерийском расчёте САУ 2С19 "Мста-С", стали одним из лучших расчетов Западного военного округа на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир подразделения 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск с позывным "Терек". "Работали по позициям противника, огневое поражение нанесли по цели "пехота укрытая", получили координаты, расчет сориентировался, навелись и выстрелил (в расчете служат два брата). Данный расчёт работает на отлично. Лучший расчет", - рассказал "Терек". Он отметил, что работа братьев слаженная, так как в нем высокая степень взаимопонимания и доверия друг другу. "Мы два брата, расчет одного орудия. Младший брат старший по званию - командует над старшим. Если человек заслужил командовать старшими, значит это нормально, это армия", - поделись впечатлениями братья. Ранее в четверг в Минобороны заявили, что ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожили 7 единиц техники, включая две гаубицы М109 Paladin, потери ВСУ составили до 170 солдат.
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
Командир назвал двух братьев лучшим артиллерийским расчетом
Командир назвал двух братьев лучшим расчетом на Купянском направлении