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В Севастополе, предположительно, отразили воздушную атаку с моря
В Севастополе, предположительно, отразили воздушную атаку с моря - РИА Новости, 06.10.2023
В Севастополе, предположительно, отразили воздушную атаку с моря
В Севастополе система ПВО, предварительно, отразила атаку воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T23:19
2023-10-06T23:19
2023-10-06T23:37
севастополь
происшествия
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости. В Севастополе система ПВО, предварительно, отразила атаку воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастополе отработала система ПВО. По предварительным данным, отражена атака воздушных целей со стороны моря", — написал он.По словам главы города, все службы контролируют ситуацию.В пятницу вечером в городе дважды объявляли воздушную тревогу.Сегодня ночью украинские боевики также попытались атаковать Севастополь. Как уточнил Развожаев, военные ликвидировали два надводных беспилотника.Войска противника регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900973158.html
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе, предположительно, отразили воздушную атаку с моря
Развожаев: в Севастополе система ПВО, предварительно, отразила воздушную атаку