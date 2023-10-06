https://ria.ru/20231006/pvo-1901086402.html

В Севастополе, предположительно, отразили воздушную атаку с моря

В Севастополе, предположительно, отразили воздушную атаку с моря - РИА Новости, 06.10.2023

В Севастополе, предположительно, отразили воздушную атаку с моря

В Севастополе система ПВО, предварительно, отразила атаку воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T23:19

2023-10-06T23:19

2023-10-06T23:37

севастополь

происшествия

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости. В Севастополе система ПВО, предварительно, отразила атаку воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастополе отработала система ПВО. По предварительным данным, отражена атака воздушных целей со стороны моря", — написал он.По словам главы города, все службы контролируют ситуацию.В пятницу вечером в городе дважды объявляли воздушную тревогу.Сегодня ночью украинские боевики также попытались атаковать Севастополь. Как уточнил Развожаев, военные ликвидировали два надводных беспилотника.Войска противника регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900973158.html

севастополь

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севастополь, происшествия, михаил развожаев, безопасность