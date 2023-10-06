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В Севастополе, предположительно, отразили воздушную атаку с моря - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 06.10.2023 (обновлено: 23:37 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/pvo-1901086402.html
В Севастополе, предположительно, отразили воздушную атаку с моря
В Севастополе, предположительно, отразили воздушную атаку с моря - РИА Новости, 06.10.2023
В Севастополе, предположительно, отразили воздушную атаку с моря
В Севастополе система ПВО, предварительно, отразила атаку воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T23:19
2023-10-06T23:37
севастополь
происшествия
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости. В Севастополе система ПВО, предварительно, отразила атаку воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастополе отработала система ПВО. По предварительным данным, отражена атака воздушных целей со стороны моря", — написал он.По словам главы города, все службы контролируют ситуацию.В пятницу вечером в городе дважды объявляли воздушную тревогу.Сегодня ночью украинские боевики также попытались атаковать Севастополь. Как уточнил Развожаев, военные ликвидировали два надводных беспилотника.Войска противника регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900973158.html
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе, предположительно, отразили воздушную атаку с моря

Развожаев: в Севастополе система ПВО, предварительно, отразила воздушную атаку

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости. В Севастополе система ПВО, предварительно, отразила атаку воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"В Севастополе отработала система ПВО. По предварительным данным, отражена атака воздушных целей со стороны моря", — написал он.
Пилот истребителя выполняет задачи воздушного патрулирования в заданном районе зоны проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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По словам главы города, все службы контролируют ситуацию.
В пятницу вечером в городе дважды объявляли воздушную тревогу.
Сегодня ночью украинские боевики также попытались атаковать Севастополь. Как уточнил Развожаев, военные ликвидировали два надводных беспилотника.
Войска противника регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольПроисшествияМихаил РазвожаевБезопасность
 
 
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