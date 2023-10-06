https://ria.ru/20231006/pvo-1900908366.html

Источник: сирийские силы ПВО отразили атаку беспилотников в районе Хомса

Источник: сирийские силы ПВО отразили атаку беспилотников в районе Хомса - РИА Новости, 06.10.2023

Источник: сирийские силы ПВО отразили атаку беспилотников в районе Хомса

Средства ПВО Сирии отразили в пятницу атаку беспилотников в небе над городом Хомс на западе страны, заявил РИА Новости источник в сирийских органах... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:21

2023-10-06T12:21

2023-10-06T12:29

сирия

хомс (город)

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573340759_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_1bfaecac8f5c1f1ba4130fee0680e60d.jpg

ДАМАСК, 6 окт - РИА Новости. Средства ПВО Сирии отразили в пятницу атаку беспилотников в небе над городом Хомс на западе страны, заявил РИА Новости источник в сирийских органах безопасности."Звуки взрывов, которые были слышны в Хомсе, произошли из-за отражения ПВО атаки нескольких беспилотников в небе над городом", - сообщил источник.Минобороны Сирии заявило в четверг об атаке заминированных беспилотников на военное училище в Хомсе во время церемонии выпуска курсантов. По последним данным сирийского минздрава, по меньшей мере 89 человек погибли, 277 получили ранения. Министерство иностранных дел Сирии потребовало от ООН и Совета Безопасности ООН осудить это нападение. Сирийское правительство объявило трехдневный траур по жертвам террористической атаки.

https://ria.ru/20231006/turtsiya-1900860469.html

сирия

хомс (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, хомс (город), оон, в мире