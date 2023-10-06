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Источник: сирийские силы ПВО отразили атаку беспилотников в районе Хомса
Источник: сирийские силы ПВО отразили атаку беспилотников в районе Хомса - РИА Новости, 06.10.2023
Источник: сирийские силы ПВО отразили атаку беспилотников в районе Хомса
Средства ПВО Сирии отразили в пятницу атаку беспилотников в небе над городом Хомс на западе страны, заявил РИА Новости источник в сирийских органах... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:21
2023-10-06T12:21
2023-10-06T12:29
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ДАМАСК, 6 окт - РИА Новости. Средства ПВО Сирии отразили в пятницу атаку беспилотников в небе над городом Хомс на западе страны, заявил РИА Новости источник в сирийских органах безопасности."Звуки взрывов, которые были слышны в Хомсе, произошли из-за отражения ПВО атаки нескольких беспилотников в небе над городом", - сообщил источник.Минобороны Сирии заявило в четверг об атаке заминированных беспилотников на военное училище в Хомсе во время церемонии выпуска курсантов. По последним данным сирийского минздрава, по меньшей мере 89 человек погибли, 277 получили ранения. Министерство иностранных дел Сирии потребовало от ООН и Совета Безопасности ООН осудить это нападение. Сирийское правительство объявило трехдневный траур по жертвам террористической атаки.
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сирия, хомс (город), оон, в мире
Сирия, Хомс (город), ООН, В мире
Источник: сирийские силы ПВО отразили атаку беспилотников в районе Хомса
ПВО Сирии отразила атаку дронов в небе над Хомсом