https://ria.ru/20231006/putin-1901070956.html

ВЦИОМ: 79 процентов россиян поддерживают Путина на посту президента

ВЦИОМ: 79 процентов россиян поддерживают Путина на посту президента - РИА Новости, 06.10.2023

ВЦИОМ: 79 процентов россиян поддерживают Путина на посту президента

Больше половины россиян (79%) считают, что президент России Владимир Путин подходит на должность президента страны лучше, чем другие политики, показал опрос... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T20:50

2023-10-06T20:50

2023-10-06T20:50

россия

владимир путин

вциом

политика

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Больше половины россиян (79%) считают, что президент России Владимир Путин подходит на должность президента страны лучше, чем другие политики, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно приведенным данным, по мнению 72% граждан, Владимир Путин много делает для страны и людей, еще 21% не разделяет этой точки зрения. Три четверти россиян убеждены в способности Владимира Путина обеспечить стабильность в стране (74%) и ее развитие (74%). Противоположного мнения придерживаются 18% и 19% опрошенных соответственно. Кроме того, согласно результатам опроса, 89% жителей России ответили, что Владимир Путин — спокойный, 87% — активный, энергичный, 86% — волевой, решительный, еще 80% — мудрый. Почти три четверти (74%) опрошенных характеризуют российского лидера как честного, порядочного, 73% — справедливого, 72% россиян отмечают его умение слушать и уважать мнение других людей.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

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россия, владимир путин, вциом, политика