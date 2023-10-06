https://ria.ru/20231006/putin-1901015310.html

"Весь мир". В США заметили тревожную деталь в заявлении Путина

"Весь мир". В США заметили тревожную деталь в заявлении Путина - РИА Новости, 06.10.2023

"Весь мир". В США заметили тревожную деталь в заявлении Путина

США должны быть обеспокоены словами президента России Владимира Путина о возможностях российского оружия, пишет издание Military Watch Magazine."В ходе визита... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:27

2023-10-06T17:27

2023-10-06T19:03

в мире

россия

владимир путин

нато

сша

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. США должны быть обеспокоены словами президента России Владимира Путина о возможностях российского оружия, пишет издание Military Watch Magazine."В ходе визита на Обуховский завод Владимир Путин похвалил производственные мощности страны, подчеркнув, что по совокупному выпуску ракет "земля — воздух" Россия опережает весь остальной мир", — говорится в публикации. В статье отмечается, что российский комплекс ПВО С-400 не имеет аналогов в мире, а Россия производит его в таких количествах, на которые не способны все страны НАТО, вместе взятые. По мнению журналистов, С-400 особо ценится за передовые характеристики, позволяющие ему противостоять самолетам-невидимкам, а также баллистическим и крылатым ракетам, бомбардировщикам и истребителям с максимальной дальностью обнаружения 600 километров. Они приходят к выводу, что возможности С-400 обеспечивают многоуровневую противовоздушную оборону.С-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

https://ria.ru/20231006/putin-1900988728.html

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900963635.html

россия

сша

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в мире, россия, владимир путин, нато, сша, с-400 «триумф»