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"Весь мир". В США заметили тревожную деталь в заявлении Путина - РИА Новости, 06.10.2023
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17:27 06.10.2023 (обновлено: 19:03 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/putin-1901015310.html
"Весь мир". В США заметили тревожную деталь в заявлении Путина
"Весь мир". В США заметили тревожную деталь в заявлении Путина - РИА Новости, 06.10.2023
"Весь мир". В США заметили тревожную деталь в заявлении Путина
США должны быть обеспокоены словами президента России Владимира Путина о возможностях российского оружия, пишет издание Military Watch Magazine."В ходе визита... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:27
2023-10-06T19:03
в мире
россия
владимир путин
нато
сша
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. США должны быть обеспокоены словами президента России Владимира Путина о возможностях российского оружия, пишет издание Military Watch Magazine."В ходе визита на Обуховский завод Владимир Путин похвалил производственные мощности страны, подчеркнув, что по совокупному выпуску ракет "земля — воздух" Россия опережает весь остальной мир", — говорится в публикации. В статье отмечается, что российский комплекс ПВО С-400 не имеет аналогов в мире, а Россия производит его в таких количествах, на которые не способны все страны НАТО, вместе взятые. По мнению журналистов, С-400 особо ценится за передовые характеристики, позволяющие ему противостоять самолетам-невидимкам, а также баллистическим и крылатым ракетам, бомбардировщикам и истребителям с максимальной дальностью обнаружения 600 километров. Они приходят к выводу, что возможности С-400 обеспечивают многоуровневую противовоздушную оборону.С-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
https://ria.ru/20231006/putin-1900988728.html
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в мире, россия, владимир путин, нато, сша, с-400 «триумф»
В мире, Россия, Владимир Путин, НАТО, США, С-400 «Триумф»
"Весь мир". В США заметили тревожную деталь в заявлении Путина

MWM: США пора беспокоиться из-за слов Путина о возможностях российского оружия

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. США должны быть обеспокоены словами президента России Владимира Путина о возможностях российского оружия, пишет издание Military Watch Magazine.

"В ходе визита на Обуховский завод Владимир Путин похвалил производственные мощности страны, подчеркнув, что по совокупному выпуску ракет "земля — воздух" Россия опережает весь остальной мир", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что российский комплекс ПВО С-400 не имеет аналогов в мире, а Россия производит его в таких количествах, на которые не способны все страны НАТО, вместе взятые.
По мнению журналистов, С-400 особо ценится за передовые характеристики, позволяющие ему противостоять самолетам-невидимкам, а также баллистическим и крылатым ракетам, бомбардировщикам и истребителям с максимальной дальностью обнаружения 600 километров.
Они приходят к выводу, что возможности С-400 обеспечивают многоуровневую противовоздушную оборону.
С-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
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