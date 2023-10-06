"Весь мир". В США заметили тревожную деталь в заявлении Путина
MWM: США пора беспокоиться из-за слов Путина о возможностях российского оружия
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. США должны быть обеспокоены словами президента России Владимира Путина о возможностях российского оружия, пишет издание Military Watch Magazine.
"В ходе визита на Обуховский завод Владимир Путин похвалил производственные мощности страны, подчеркнув, что по совокупному выпуску ракет "земля — воздух" Россия опережает весь остальной мир", — говорится в публикации.
"В ходе визита на Обуховский завод Владимир Путин похвалил производственные мощности страны, подчеркнув, что по совокупному выпуску ракет "земля — воздух" Россия опережает весь остальной мир", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что российский комплекс ПВО С-400 не имеет аналогов в мире, а Россия производит его в таких количествах, на которые не способны все страны НАТО, вместе взятые.
По мнению журналистов, С-400 особо ценится за передовые характеристики, позволяющие ему противостоять самолетам-невидимкам, а также баллистическим и крылатым ракетам, бомбардировщикам и истребителям с максимальной дальностью обнаружения 600 километров.
Они приходят к выводу, что возможности С-400 обеспечивают многоуровневую противовоздушную оборону.
С-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.