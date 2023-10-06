"Отвесил оплеуху". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали президента России Владимира Путина после его заявления о США и колониализме на "Валдае".
Накануне российский лидер призвал Соединенные Штаты избавиться от спеси эпохи колониального владычества, поскольку она закончилась и больше никогда не вернется.
Накануне российский лидер призвал Соединенные Штаты избавиться от спеси эпохи колониального владычества, поскольку она закончилась и больше никогда не вернется.
"Путин дал империалистическому Западу хорошую оплеуху, напомнив о его темном прошлом", — написал один из комментаторов.
"Россия права во всех отношениях. <...> Мы с тобой, Путин", — поддержал другой.
"Путин совершенно прав, подписываюсь под каждым словом", — отметил третий.
"Такого кругозора и мыслей на Западе нет. Там по-прежнему хотят корыстно использовать мир в качестве инструмента реализации своих интересов, руководствуясь своим эго", — поделился мнением еще один пользователь.
"Хорошо сказано. Кто такой Запад? Монстр с последним зубом", — резюмировали читатели.
В четверг президент России выступил в пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Он рассуждал о вызовах, возникших перед страной, сложной международной обстановке и неизбежных изменениях в мире.
"Россия права во всех отношениях. <...> Мы с тобой, Путин", — поддержал другой.
"Путин совершенно прав, подписываюсь под каждым словом", — отметил третий.
"Такого кругозора и мыслей на Западе нет. Там по-прежнему хотят корыстно использовать мир в качестве инструмента реализации своих интересов, руководствуясь своим эго", — поделился мнением еще один пользователь.
"Хорошо сказано. Кто такой Запад? Монстр с последним зубом", — резюмировали читатели.
В четверг президент России выступил в пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Он рассуждал о вызовах, возникших перед страной, сложной международной обстановке и неизбежных изменениях в мире.
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