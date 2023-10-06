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"Отвесил оплеуху". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США - РИА Новости, 06.10.2023
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16:20 06.10.2023 (обновлено: 16:57 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/putin-1900988728.html
"Отвесил оплеуху". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США
"Отвесил оплеуху". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США - РИА Новости, 06.10.2023
"Отвесил оплеуху". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США
Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали президента России Владимира Путина после его заявления о США и колониализме на "Валдае". Накануне российский лидер РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:20
2023-10-06T16:57
в мире
владимир путин
россия
турция
сша
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали президента России Владимира Путина после его заявления о США и колониализме на "Валдае". Накануне российский лидер призвал Соединенные Штаты избавиться от спеси эпохи колониального владычества, поскольку она закончилась и больше никогда не вернется."Путин дал империалистическому Западу хорошую оплеуху, напомнив о его темном прошлом", — написал один из комментаторов. "Россия права во всех отношениях. &lt;...&gt; Мы с тобой, Путин", — поддержал другой. "Путин совершенно прав, подписываюсь под каждым словом", — отметил третий. "Такого кругозора и мыслей на Западе нет. Там по-прежнему хотят корыстно использовать мир в качестве инструмента реализации своих интересов, руководствуясь своим эго", — поделился мнением еще один пользователь."Хорошо сказано. Кто такой Запад? Монстр с последним зубом", — резюмировали читатели. В четверг президент России выступил в пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Он рассуждал о вызовах, возникших перед страной, сложной международной обстановке и неизбежных изменениях в мире.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html
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в мире, владимир путин, россия, турция, сша, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Владимир Путин, Россия, Турция, США, Международный дискуссионный клуб "Валдай"

"Отвесил оплеуху". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали президента России Владимира Путина после его заявления о США и колониализме на "Валдае".

Накануне российский лидер призвал Соединенные Штаты избавиться от спеси эпохи колониального владычества, поскольку она закончилась и больше никогда не вернется.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Ядерная доктрина актуальна. Путин рассказал о возможном ответе Америке
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"Путин дал империалистическому Западу хорошую оплеуху, напомнив о его темном прошлом", — написал один из комментаторов.

"Россия права во всех отношениях. <...> Мы с тобой, Путин", — поддержал другой.

"Путин совершенно прав, подписываюсь под каждым словом", — отметил третий.

"Такого кругозора и мыслей на Западе нет. Там по-прежнему хотят корыстно использовать мир в качестве инструмента реализации своих интересов, руководствуясь своим эго", — поделился мнением еще один пользователь.

"Хорошо сказано. Кто такой Запад? Монстр с последним зубом", — резюмировали читатели.

В четверг президент России выступил в пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Он рассуждал о вызовах, возникших перед страной, сложной международной обстановке и неизбежных изменениях в мире.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>
 
В миреВладимир ПутинРоссияТурцияСШАМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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