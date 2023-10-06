https://ria.ru/20231006/putin-1900988728.html

"Отвесил оплеуху". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США

"Отвесил оплеуху". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США - РИА Новости, 06.10.2023

"Отвесил оплеуху". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США

Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали президента России Владимира Путина после его заявления о США и колониализме на "Валдае". Накануне российский лидер РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:20

2023-10-06T16:20

2023-10-06T16:57

в мире

владимир путин

россия

турция

сша

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали президента России Владимира Путина после его заявления о США и колониализме на "Валдае". Накануне российский лидер призвал Соединенные Штаты избавиться от спеси эпохи колониального владычества, поскольку она закончилась и больше никогда не вернется."Путин дал империалистическому Западу хорошую оплеуху, напомнив о его темном прошлом", — написал один из комментаторов. "Россия права во всех отношениях. <...> Мы с тобой, Путин", — поддержал другой. "Путин совершенно прав, подписываюсь под каждым словом", — отметил третий. "Такого кругозора и мыслей на Западе нет. Там по-прежнему хотят корыстно использовать мир в качестве инструмента реализации своих интересов, руководствуясь своим эго", — поделился мнением еще один пользователь."Хорошо сказано. Кто такой Запад? Монстр с последним зубом", — резюмировали читатели. В четверг президент России выступил в пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Он рассуждал о вызовах, возникших перед страной, сложной международной обстановке и неизбежных изменениях в мире.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html

https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html

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турция

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в мире, владимир путин, россия, турция, сша, международный дискуссионный клуб "валдай"