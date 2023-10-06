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Песков прокомментировал выступление Путина на "Валдае" - РИА Новости, 06.10.2023
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13:22 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/putin-1900928593.html
Песков прокомментировал выступление Путина на "Валдае"
Песков прокомментировал выступление Путина на "Валдае" - РИА Новости, 06.10.2023
Песков прокомментировал выступление Путина на "Валдае"
Много важных заявлений было сделано президентом России Владимиром Путиным в ходе его выступления на площадке клуба "Валдай", для анализа этого выступления... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:22
2023-10-06T13:22
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Много важных заявлений было сделано президентом России Владимиром Путиным в ходе его выступления на площадке клуба "Валдай", для анализа этого выступления потребуется время, но речь идет об очень крупном, концептуальном мировоззренческом выступлении, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин в четверг провел почти четыре часа на площадке клуба "Валдай". За это время он успел высказаться по всем актуальным темам: от ситуации на Украине и ее влияния на мироустройство до чествования нациста в канадском парламенте и гибели Евгения Пригожина. Глава российского государства вновь указал Западу на его колониальное мышление, надменное отношение к другим странам и неизбежность установления нового мирового порядка. "Выступление Путина, много важных заявлений, потребуется время для того, чтобы полностью проанализировать сказанное, но очевидно, что речь идет о таком, действительно, очень крупном, концептуальном, мировоззренческом выступлении президента. Его анализ мы видим, он продолжается", - сказал Песков журналистам.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Песков прокомментировал выступление Путина на "Валдае"

Песков: для анализа выступления Путина на Валдайском форуме потребуется время

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Много важных заявлений было сделано президентом России Владимиром Путиным в ходе его выступления на площадке клуба "Валдай", для анализа этого выступления потребуется время, но речь идет об очень крупном, концептуальном мировоззренческом выступлении, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в четверг провел почти четыре часа на площадке клуба "Валдай". За это время он успел высказаться по всем актуальным темам: от ситуации на Украине и ее влияния на мироустройство до чествования нациста в канадском парламенте и гибели Евгения Пригожина. Глава российского государства вновь указал Западу на его колониальное мышление, надменное отношение к другим странам и неизбежность установления нового мирового порядка.
"Выступление Путина, много важных заявлений, потребуется время для того, чтобы полностью проанализировать сказанное, но очевидно, что речь идет о таком, действительно, очень крупном, концептуальном, мировоззренческом выступлении президента. Его анализ мы видим, он продолжается", - сказал Песков журналистам.
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