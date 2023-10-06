https://ria.ru/20231006/putin-1900928593.html

Песков прокомментировал выступление Путина на "Валдае"

Песков прокомментировал выступление Путина на "Валдае" - РИА Новости, 06.10.2023

Песков прокомментировал выступление Путина на "Валдае"

Много важных заявлений было сделано президентом России Владимиром Путиным в ходе его выступления на площадке клуба "Валдай", для анализа этого выступления... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T13:22

2023-10-06T13:22

2023-10-06T13:22

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Много важных заявлений было сделано президентом России Владимиром Путиным в ходе его выступления на площадке клуба "Валдай", для анализа этого выступления потребуется время, но речь идет об очень крупном, концептуальном мировоззренческом выступлении, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин в четверг провел почти четыре часа на площадке клуба "Валдай". За это время он успел высказаться по всем актуальным темам: от ситуации на Украине и ее влияния на мироустройство до чествования нациста в канадском парламенте и гибели Евгения Пригожина. Глава российского государства вновь указал Западу на его колониальное мышление, надменное отношение к другим странам и неизбежность установления нового мирового порядка. "Выступление Путина, много важных заявлений, потребуется время для того, чтобы полностью проанализировать сказанное, но очевидно, что речь идет о таком, действительно, очень крупном, концептуальном, мировоззренческом выступлении президента. Его анализ мы видим, он продолжается", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, дмитрий песков, россия