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В Херсонской области открыли пункт приема поздравлений Путину - РИА Новости, 06.10.2023
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13:14 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/putin-1900925621.html
В Херсонской области открыли пункт приема поздравлений Путину
В Херсонской области открыли пункт приема поздравлений Путину - РИА Новости, 06.10.2023
В Херсонской области открыли пункт приема поздравлений Путину
Пункт приема поздравлений президента России Владимира Путина с днём рождения открыли на базе регионального отделения "Единой России" в Херсонской области,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:14
2023-10-06T13:14
политика
херсонская область
россия
единая россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пункт приема поздравлений президента России Владимира Путина с днём рождения открыли на базе регионального отделения "Единой России" в Херсонской области, сообщила пресс-служба регионального отделения ЕР. "В преддверии дня рождения президента РФ Владимира Путина в херсонском региональном отделении "Единой России" открыли приём граждан, желающих поздравить главу государства. Волонтеры партии выдают специально напечатанные открытки, на которых можно написать поздравления, пожелания и слова поддержки лидеру страны", - говорится в пресс-релизе. Тексты поздравлений волонтеры принимают только в Геническе, но, как отметили в пресс-службе, сюда приезжают и из других районов области. "Например, в город, отозвавшись на акцию, приехали сторонники Путина, врачи Горностаевской районной больницы", - рассказали организаторы. "Мы предложили жителям Херсонщины написать поздравление президенту России. В региональном отделении мы установили такой импровизированный стенд. Все желающие могут подписать открытку, выразить свои слова благодарности, поддержки нашему президенту. Региональное отделение впервые проводит такую акцию. Видим очень много желающих. Буквально за полтора часа после открытия к нам пришло больше 30 человек. 7 октября мы соберем все подписанные открытки и отправим их в Москву, в Кремль", - рассказал организатор акции в Херсонской области, член фракции "Единой России" в Херсонской областной думе Тамерлан Цаликов, которого цитирует пресс-служба. В день рождения Путина, 7 октября, представители херсонского регионального отделения ЕР соберут подписанные открытки и централизованно отправят их в Москву.
https://ria.ru/20230614/putin-1878081603.html
https://ria.ru/20230316/druzya-1858337136.html
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политика, херсонская область , россия, единая россия, владимир путин
Политика, Херсонская область , Россия, Единая Россия, Владимир Путин
В Херсонской области открыли пункт приема поздравлений Путину

В Геническе открыли пункт, на котором можно поздравить Путина с днем рождения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пункт приема поздравлений президента России Владимира Путина с днём рождения открыли на базе регионального отделения "Единой России" в Херсонской области, сообщила пресс-служба регионального отделения ЕР.
"В преддверии дня рождения президента РФ Владимира Путина в херсонском региональном отделении "Единой России" открыли приём граждан, желающих поздравить главу государства. Волонтеры партии выдают специально напечатанные открытки, на которых можно написать поздравления, пожелания и слова поддержки лидеру страны", - говорится в пресс-релизе.
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Тексты поздравлений волонтеры принимают только в Геническе, но, как отметили в пресс-службе, сюда приезжают и из других районов области. "Например, в город, отозвавшись на акцию, приехали сторонники Путина, врачи Горностаевской районной больницы", - рассказали организаторы.
"Мы предложили жителям Херсонщины написать поздравление президенту России. В региональном отделении мы установили такой импровизированный стенд. Все желающие могут подписать открытку, выразить свои слова благодарности, поддержки нашему президенту. Региональное отделение впервые проводит такую акцию. Видим очень много желающих. Буквально за полтора часа после открытия к нам пришло больше 30 человек. 7 октября мы соберем все подписанные открытки и отправим их в Москву, в Кремль", - рассказал организатор акции в Херсонской области, член фракции "Единой России" в Херсонской областной думе Тамерлан Цаликов, которого цитирует пресс-служба.
В день рождения Путина, 7 октября, представители херсонского регионального отделения ЕР соберут подписанные открытки и централизованно отправят их в Москву.
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