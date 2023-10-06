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Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 06.10.2023
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12:49 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/putin-1900919318.html
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 06.10.2023
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ
Большинство россиян (78%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 80%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:49
2023-10-06T12:49
владимир путин
фонд "общественное мнение"
фомнибус
общество
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Большинство россиян (78%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 80%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 80% россиян ответили, что скорее хорошо, 9% считают, что скорее плохо, 11% затруднились с ответом. Доверяют главе государства 78% россиян,13% скорее не доверяют, 9% затруднились с ответом. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет с 29 сентября по 1 октября 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус, общество, россия
Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус, Общество, Россия
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос ФОМ

Опрос ФОМ: 78% россиян доверяют Путину, 80% положительно оценивают его работу

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Большинство россиян (78%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 80%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".
На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 80% россиян ответили, что скорее хорошо, 9% считают, что скорее плохо, 11% затруднились с ответом.
Доверяют главе государства 78% россиян,13% скорее не доверяют, 9% затруднились с ответом.
Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет с 29 сентября по 1 октября 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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Владимир ПутинФонд "Общественное мнение"ФОМнибусОбществоРоссия
 
 
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