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План Путина по Украине начал осуществляться, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2023
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12:17 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/putin-1900907277.html
План Путина по Украине начал осуществляться, пишут СМИ
План Путина по Украине начал осуществляться, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2023
План Путина по Украине начал осуществляться, пишут СМИ
Президент России, уже давно сделавший ставку на нарастающую усталость Запада от помощи Украине, сейчас наблюдает, как его план воплощается в жизнь, пишет... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:17
2023-10-06T12:17
в мире
украина
россия
сша
кевин маккарти
жозеп боррель
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент России, уже давно сделавший ставку на нарастающую усталость Запада от помощи Украине, сейчас наблюдает, как его план воплощается в жизнь, пишет Business Insider."Появляется все больше признаков того, что он прав. Украина не справляется с призывом в армию, ее экономика проседает под давлением войны, а энтузиазм по поводу сохранения высокого уровня помощи Украине ослабевает как в США, так и в Европе", — приводит издание слова бывшего директора аналитического отдела ЦРУ по России Джорджа Биба.Автор отмечает, что ставка на усталость Запада сыграла. Так, крайне правая фракция от Республиканской партии в Палате представителей США не только выступила против, но даже продавила снятие с должности спикера Кевина Маккарти, в Словакии же на прошлой неделе на парламентских выборах одержала победу партия, выступающая за отказ от помощи Киеву. А в Германии набирает популярность крайне правое политическое движение "Альтернатива для Германии", лидеров которой обвиняют в поддержании связей с Россией, говорится в статье.Автор добавляет, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что финансовой и военной помощи Зеленскому без участия США будет недостаточно."Это сочетание может привести к переломному моменту, когда поддержка Украины со стороны Запада после постепенного ослабления резко сократится или иссякнет как таковая ", — указывается в материале.Ранее The Washington Times писал, что решимость Запада помогать Украине ослабевает по мере затягивания конфликта. Издание указывало, что на это влияет неспособность Украины показать успех на поле боя.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
https://ria.ru/20231005/karta-1900581624.html
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в мире, украина, россия, сша, кевин маккарти, жозеп боррель, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Россия, США, Кевин Маккарти, Жозеп Боррель, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
План Путина по Украине начал осуществляться, пишут СМИ

Business Insider: ставка Путина на усталость Запада от Украины сыграла

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент России, уже давно сделавший ставку на нарастающую усталость Запада от помощи Украине, сейчас наблюдает, как его план воплощается в жизнь, пишет Business Insider.
"Появляется все больше признаков того, что он прав. Украина не справляется с призывом в армию, ее экономика проседает под давлением войны, а энтузиазм по поводу сохранения высокого уровня помощи Украине ослабевает как в США, так и в Европе", — приводит издание слова бывшего директора аналитического отдела ЦРУ по России Джорджа Биба.
Автор отмечает, что ставка на усталость Запада сыграла. Так, крайне правая фракция от Республиканской партии в Палате представителей США не только выступила против, но даже продавила снятие с должности спикера Кевина Маккарти, в Словакии же на прошлой неделе на парламентских выборах одержала победу партия, выступающая за отказ от помощи Киеву. А в Германии набирает популярность крайне правое политическое движение "Альтернатива для Германии", лидеров которой обвиняют в поддержании связей с Россией, говорится в статье.
Автор добавляет, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что финансовой и военной помощи Зеленскому без участия США будет недостаточно.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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"Это сочетание может привести к переломному моменту, когда поддержка Украины со стороны Запада после постепенного ослабления резко сократится или иссякнет как таковая ", — указывается в материале.
Ранее The Washington Times писал, что решимость Запада помогать Украине ослабевает по мере затягивания конфликта. Издание указывало, что на это влияет неспособность Украины показать успех на поле боя.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
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В миреУкраинаРоссияСШАКевин МаккартиЖозеп БоррельЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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