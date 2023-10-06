https://ria.ru/20231006/putin-1900841481.html

В Турции рассказали, как Путин опередил США на Украине

В Турции рассказали, как Путин опередил США на Украине - РИА Новости, 06.10.2023

В Турции рассказали, как Путин опередил США на Украине

Президент Владимир Путин сорвал попытку Соединенных Штатов уничтожить Россию через Украину, написал обозреватель Sabah Берджан Тутар. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T04:32

2023-10-06T04:32

2023-10-06T07:48

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин сорвал попытку Соединенных Штатов уничтожить Россию через Украину, написал обозреватель Sabah Берджан Тутар."Путин, объявивший о присоединении, помимо Крыма, таких богатых подземными и наземными ресурсами регионов как Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, разрушил стратегию США по окружению России", — отметил он.Кроме того, Вашингтон потерпел "глобальную неудачу" в вопросе антироссийских санкций, добавил журналист."На Западе усиливается протест против военной поддержки Украины. Практически все придерживаются того мнения, что борьба проиграна и Киеву следует сесть за стол переговоров с Россией", — резюмировал автор статьи.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав страны.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231006/udar-1900835046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, владимир путин, сша, днр, лнр, херсонская область , запорожская область, республика крым