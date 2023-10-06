В США призвали запретить компаниям разработку процессоров с открытым кодом
Reuters: в США хотят запретить компаниям разработку процессоров с открытым кодом
Микропроцессор. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Представители законодательной власти США призывают администрацию президента Джо Байдена запретить американским компаниям работать над технологией процессоров с открытым исходным кодом RISC-V, поскольку обеспокоены, что американские разработки могут пойти на руку Китаю, передает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на членов палаты представителей конгресса США.
Технология открытой системы команд и архитектуры для процессоров RISC-V была разработана в Калифорнийском университете и позднее получила финансирование из Пентагона. Она может применяться в любых технических устройствах, от смартфона до искусственного интеллекта, отмечает агентство. Надзор за технологией осуществляет швейцарский фонд, координирующий усилия коммерческих фирм по развитию данной технологии.
"Компартия Китая злонамеренно пользуется RISC-V, чтобы обойти превосходство США в (владении – ред.) интеллектуальной собственности, необходимой для производства чипов", - сказал агентству глава комитета палаты представителей США по внешней политике Майкл Маккол.
По словам Маккола, граждане США не должны помогать Китаю развивать технологии, направленные на обход экономических санкций. Он добавил, что хочет добиться от министерства торговли США конкретных шагов, но если их не последует, то пообещал сам заняться соответствующим законодательством.
К изменениям в законах об экспорте призвал и сенатор от демократов Марк Уорнер, но отметил, что в случае с RISC-V могут возникнуть сложности. "Я боюсь, что наши законы об экспорте не способны справиться с проблемой программного обеспечения с открытым исходным кодом, будь то в области передовых полупроводников RISC-V или искусственного интеллекта", - сказал он агентству.
В то же время представители американского бизнеса обеспокоены потенциальным запретом на разработку RISC-V.
"Это будет большой ошибкой в области технологий, лидерства и инноваций", - сказал агентству вице-президент полупроводниковой компании SiFive Джек Канг.
Глава министерства торговли США Джина Раймондо заявляла в сентябре, что Вашингтон стремится к тому, чтобы военные Китая не получили доступ к передовым американских технологиям и впоследствии не применили бы их против самих же США.