https://ria.ru/20231006/protest-1901057800.html

МИД потребовал извинений от Кипра после нападения на российского журналиста

МИД потребовал извинений от Кипра после нападения на российского журналиста - РИА Новости, 06.10.2023

МИД потребовал извинений от Кипра после нападения на российского журналиста

Россия ждет официальных извинений от властей Кипра в связи с провокационными действиями в отношении журналиста "Российской газеты" Александра Гасюка и... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T19:42

2023-10-06T19:42

2023-10-06T23:19

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россия ждет официальных извинений от властей Кипра в связи с провокационными действиями в отношении журналиста "Российской газеты" Александра Гасюка и сотрудника посольства, говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел.По данным ведомства, в четверг кипрские спецслужбы попытались задержать корреспондента с применением грубой силы для выдворения из страны. Уточняется, что все это происходило под предлогом лишения его вида на жительство по обвинению в "угрозе национальной безопасности".В результате этих действий Гасюк получил травму руки и "был брошен за решетку". Также пострадал находившийся на месте происшествия представитель дипмиссии, уточнили в МИД.Министерство назвало надуманными ссылки на неподобающую деятельность журналиста "Российской газеты" и нарушение им административного режима пребывания на Кипре, особенно на фоне провокационного и жесткого поведения местных силовиков.Кроме того, есть основания полагать, что к организации этой провокации причастны западные спецслужбы, подчеркнули в дипломатическом ведомстве."В МИД и МВД Республики Кипр даже не удосужились ответить на своевременно направленные запросы нашего Посольства в Никосии. Вместо этого сначала в ход были пущены приемы психологического давления, в том числе на семью журналиста, а закончилось все физическим насилием", — отмечается в заявлении.Ранее в пятницу "Российская газета" сообщила, что Гасюк уже летит домой. Отмечается, что официальных обвинений в каких-либо правонарушениях собкору издания никто не предъявил, а все дипломатические ноты, направленные посольством в МИД и МВД Кипра, были проигнорированы.

https://ria.ru/20230920/predstavitel-1897676558.html

https://ria.ru/20230929/ugrozy-1899486940.html

кипр

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кипр, россия, москва, в мире, никосия (город)