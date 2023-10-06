https://ria.ru/20231006/programma-1900886579.html
Опубликована полная деловая программа РЭН-2023 в Москве
Опубликована полная деловая программа РЭН-2023 в Москве - РИА Новости, 06.10.2023
Опубликована полная деловая программа РЭН-2023 в Москве
На официальном сайте Международного форума "Российская энергетическая неделя", который состоится с 11 по 13 октября в московском Манеже, опубликована полная... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:35
2023-10-06T11:35
2023-10-06T11:44
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
россия
экономика
москва
александр новак
антон кобяков
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. На официальном сайте Международного форума "Российская энергетическая неделя", который состоится с 11 по 13 октября в московском Манеже, опубликована полная деловая программа мероприятия с ключевыми спикерами экспертных дискуссий, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс" Программа охватывает широкий круг вопросов трансформации и развития рынка мировой энергетики. Центральная тема форума этого года – "Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее". "Роль ТЭК как двигателя экономики сегодня приобретает особое значение для большинства стран мира ввиду происходящих структурных изменений. Буквально на наших глазах меняется вся мировая энергоотрасль. На площадке Российской энергетической недели мы обсудим стратегически важные вопросы развития нефтяной, газовой и угольной промышленности в новых геополитических условиях при испытаниях для всего мирового энергетического рынка", – отметил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Он добавил, что также на форуме уделят отдельное внимание цифровизации сферы, использованию технологий будущего, искусственного интеллекта и других современных разработок. В этом году в деловую программу форума включены более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: "Международная повестка", "Устойчивое развитие и климат", "Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация" и "Развитие отраслей ТЭК". В нулевой день РЭН-2023 пройдет научно-практическая конференция "Территория энергетического диалога". Также в рамках основной программы форума состоятся деловые завтраки. "Глобальная энергетика сегодня находится под сильным давлением политической и макроэкономической неопределенности. Однако помимо краткосрочных факторов, есть важные и сложные для прогнозирования тенденции такие, как декарбонизация энергосектора и чрезмерный рост возобновляемых источников в мире. Все эти процессы усложняют энергопереход и предельно запутывают ситуацию в международной торговле ресурсами", - сказал советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета РЭН-2023 Антон Кобяков. По его словам, возможности и риски энергоперехода, новые рыночные тренды, возможные сценарии развития мировой энергетики обсудят участники РЭН-2023. Одними из ключевых тем предстоящей Российской энергетической недели станут научно-технологическое развитие и цифровая трансформация. Центральным мероприятием этого направления деловой программы РЭН-2023 станет сессия ассоциации "Глобальная энергия" "Создавая город будущего" с участием мэра Москвы Сергея Собянина, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и зарубежных гостей. Помимо деловых событий на площадке РЭН-2023 состоится традиционное вручение международной премии "Глобальная энергия" за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества. Организаторами международного форума "Российская энергетическая неделя" являются фонд "Росконгресс", министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.
https://ria.ru/20231003/uchastie-1900206651.html
https://ria.ru/20230905/programma-1894296767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, россия, экономика, москва, александр новак, антон кобяков, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Россия, Экономика, Москва, Александр Новак, Антон Кобяков, Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс"
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. На официальном сайте Международного форума "Российская энергетическая неделя", который состоится с 11 по 13 октября в московском Манеже, опубликована полная деловая программа мероприятия с ключевыми спикерами экспертных дискуссий, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс"
Программа охватывает широкий круг вопросов трансформации и развития рынка мировой энергетики. Центральная тема форума этого года – "Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее".
"Роль ТЭК как двигателя экономики сегодня приобретает особое значение для большинства стран мира ввиду происходящих структурных изменений. Буквально на наших глазах меняется вся мировая энергоотрасль. На площадке Российской энергетической недели мы обсудим стратегически важные вопросы развития нефтяной, газовой и угольной промышленности в новых геополитических условиях при испытаниях для всего мирового энергетического рынка", – отметил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
.
Он добавил, что также на форуме уделят отдельное внимание цифровизации сферы, использованию технологий будущего, искусственного интеллекта и других современных разработок.
Участие в РЭН–2023 подтвердили свыше 2500 гостей
В этом году в деловую программу форума включены более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: "Международная повестка", "Устойчивое развитие и климат", "Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация" и "Развитие отраслей ТЭК". В нулевой день РЭН-2023 пройдет научно-практическая конференция "Территория энергетического диалога". Также в рамках основной программы форума состоятся деловые завтраки.
"Глобальная энергетика сегодня находится под сильным давлением политической и макроэкономической неопределенности. Однако помимо краткосрочных факторов, есть важные и сложные для прогнозирования тенденции такие, как декарбонизация энергосектора и чрезмерный рост возобновляемых источников в мире. Все эти процессы усложняют энергопереход и предельно запутывают ситуацию в международной торговле ресурсами", - сказал советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета РЭН-2023 Антон Кобяков
.
По его словам, возможности и риски энергоперехода, новые рыночные тренды, возможные сценарии развития мировой энергетики обсудят участники РЭН-2023.
Одними из ключевых тем предстоящей Российской энергетической недели станут научно-технологическое развитие и цифровая трансформация.
Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели
Центральным мероприятием этого направления деловой программы РЭН-2023 станет сессия ассоциации "Глобальная энергия" "Создавая город будущего" с участием мэра Москвы Сергея Собянина
, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова
и зарубежных гостей.
Помимо деловых событий на площадке РЭН-2023 состоится традиционное вручение международной премии "Глобальная энергия" за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле
в интересах всего человечества.
Организаторами международного форума "Российская энергетическая неделя" являются фонд "Росконгресс", министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.