Рейтинг@Mail.ru
Россия и Запад по-разному поймут шесть принципов Путина, считает эксперт - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/printsipy-1901069774.html
Россия и Запад по-разному поймут шесть принципов Путина, считает эксперт
Россия и Запад по-разному поймут шесть принципов Путина, считает эксперт - РИА Новости, 06.10.2023
Россия и Запад по-разному поймут шесть принципов Путина, считает эксперт
Россия и западные страны по-разному поймут озвученные президентом РФ Владимиром Путиным шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T20:42
2023-10-06T20:42
россия
европа
сша
владимир путин
евросоюз
нато
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900746416_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_af778d2153cf22f28e33c4e912780425.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Россия и западные страны по-разному поймут озвученные президентом РФ Владимиром Путиным шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых российский лидер призывает остальных, заявил РИА Новости французский политический аналитик Никола Миркович. Накануне Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай" и назвал шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых призывает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие. "Все эти принципы и предложения можно изучать с априори благосклонным отношением, но Россия с одной стороны и западный мир с другой будут понимать эти принципы по-разному", - считает эксперт. По его словам, Запад, конечно, будет выступать за взаимосвязанный мир, но, считая себя лагерем добра, Европа и США захотят определить, как этот мир будет работать. Он отметил, что в вопросе разнообразия наций и культур Россия следует уставу ООН и правам человека, но "европейские народы не могут защищать свою национальную идентичность или свою культуру". "Они не могут быть патриотами и должны довольствоваться тем, что принимают любого иммигранта, который хочет поселиться в Европе. Дихотомия между гражданами и европейскими лидерами на сегодняшний день ужасающа", - считает Миркович. В Европе полностью подорван принцип максимальной представительности и коллективного решения, которое бы все одобряли, отметил эксперт. "ЕС возглавляет Комиссия, состоящая из неизбираемых комиссаров, чья политика уже совершенно не соответствует позиции граждан, мнения которых, разумеется, никто не спрашивает", - добавил он, отметив, что европейские лидеры понимают, что граждане глубоко не согласны с философией, лежащей в основе действий правительств. "Принцип безопасности и всеобщего мира тоже будет, очевидно, принят на Западе, но войны, развязанные в XXI веке атлантистами (представителями НАТО – ред.) в Ираке, Ливии и Афганистане, привели к гибели четырех миллионов человек. Pax Americana (Американский мир – ред.) убивает многих! Лицемерие атлантистов основано на очевидно двойном стандарте", - указал Миркович. Что касается принципа равенства, то все согласны его придерживаться, но, по словам эксперта, "западный альянс во главе с США напал на Ирак без мандата ООН и на основании лжи". Собеседник агентства отметил, что Россия и Запад могли бы договориться об этих принципах, но они расходятся в интерпретации, при этом Запад упорно наделяет мир плохими и хорошими чертами и накладывает санкции на страны в четырех концах планеты "во имя добра". "Запад, и в частности США, хотят навязать свое видение все более вокистской культуры (ультралевой идеологии за социальную, расовую и гендерную справедливость – ред.), которую большинство людей просто считают безумной", - заключил Миркович.
https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html
https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900746416_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_44c4ddab0ab3998ec5cc6ad35ce79a82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, сша, владимир путин, евросоюз, нато, оон, в мире
Россия, Европа, США, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, ООН, В мире
Россия и Запад по-разному поймут шесть принципов Путина, считает эксперт

Эксперт: РФ и Запад по-разному поймут озвученные Путиным шесть принципов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Россия и западные страны по-разному поймут озвученные президентом РФ Владимиром Путиным шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых российский лидер призывает остальных, заявил РИА Новости французский политический аналитик Никола Миркович.
Накануне Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай" и назвал шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых призывает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Ядерная доктрина актуальна. Путин рассказал о возможном ответе Америке
5 октября, 19:50
"Все эти принципы и предложения можно изучать с априори благосклонным отношением, но Россия с одной стороны и западный мир с другой будут понимать эти принципы по-разному", - считает эксперт.
По его словам, Запад, конечно, будет выступать за взаимосвязанный мир, но, считая себя лагерем добра, Европа и США захотят определить, как этот мир будет работать. Он отметил, что в вопросе разнообразия наций и культур Россия следует уставу ООН и правам человека, но "европейские народы не могут защищать свою национальную идентичность или свою культуру".
"Они не могут быть патриотами и должны довольствоваться тем, что принимают любого иммигранта, который хочет поселиться в Европе. Дихотомия между гражданами и европейскими лидерами на сегодняшний день ужасающа", - считает Миркович.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
"Райский сад" достанется нелегалам
18 сентября, 08:00
В Европе полностью подорван принцип максимальной представительности и коллективного решения, которое бы все одобряли, отметил эксперт. "ЕС возглавляет Комиссия, состоящая из неизбираемых комиссаров, чья политика уже совершенно не соответствует позиции граждан, мнения которых, разумеется, никто не спрашивает", - добавил он, отметив, что европейские лидеры понимают, что граждане глубоко не согласны с философией, лежащей в основе действий правительств.
"Принцип безопасности и всеобщего мира тоже будет, очевидно, принят на Западе, но войны, развязанные в XXI веке атлантистами (представителями НАТО – ред.) в Ираке, Ливии и Афганистане, привели к гибели четырех миллионов человек. Pax Americana (Американский мир – ред.) убивает многих! Лицемерие атлантистов основано на очевидно двойном стандарте", - указал Миркович.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Когда Путин атакует НАТО? Американцам нужна эскалация
25 сентября, 08:00
Что касается принципа равенства, то все согласны его придерживаться, но, по словам эксперта, "западный альянс во главе с США напал на Ирак без мандата ООН и на основании лжи".
Собеседник агентства отметил, что Россия и Запад могли бы договориться об этих принципах, но они расходятся в интерпретации, при этом Запад упорно наделяет мир плохими и хорошими чертами и накладывает санкции на страны в четырех концах планеты "во имя добра".
"Запад, и в частности США, хотят навязать свое видение все более вокистской культуры (ультралевой идеологии за социальную, расовую и гендерную справедливость – ред.), которую большинство людей просто считают безумной", - заключил Миркович.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
США не справились с ролью сверхдержавы
2 октября, 08:00
 
РоссияЕвропаСШАВладимир ПутинЕвросоюзНАТОООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала