https://ria.ru/20231006/printsipy-1901069774.html

Россия и Запад по-разному поймут шесть принципов Путина, считает эксперт

Россия и Запад по-разному поймут шесть принципов Путина, считает эксперт - РИА Новости, 06.10.2023

Россия и Запад по-разному поймут шесть принципов Путина, считает эксперт

Россия и западные страны по-разному поймут озвученные президентом РФ Владимиром Путиным шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T20:42

2023-10-06T20:42

2023-10-06T20:42

россия

европа

сша

владимир путин

евросоюз

нато

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900746416_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_af778d2153cf22f28e33c4e912780425.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Россия и западные страны по-разному поймут озвученные президентом РФ Владимиром Путиным шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых российский лидер призывает остальных, заявил РИА Новости французский политический аналитик Никола Миркович. Накануне Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай" и назвал шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых призывает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие. "Все эти принципы и предложения можно изучать с априори благосклонным отношением, но Россия с одной стороны и западный мир с другой будут понимать эти принципы по-разному", - считает эксперт. По его словам, Запад, конечно, будет выступать за взаимосвязанный мир, но, считая себя лагерем добра, Европа и США захотят определить, как этот мир будет работать. Он отметил, что в вопросе разнообразия наций и культур Россия следует уставу ООН и правам человека, но "европейские народы не могут защищать свою национальную идентичность или свою культуру". "Они не могут быть патриотами и должны довольствоваться тем, что принимают любого иммигранта, который хочет поселиться в Европе. Дихотомия между гражданами и европейскими лидерами на сегодняшний день ужасающа", - считает Миркович. В Европе полностью подорван принцип максимальной представительности и коллективного решения, которое бы все одобряли, отметил эксперт. "ЕС возглавляет Комиссия, состоящая из неизбираемых комиссаров, чья политика уже совершенно не соответствует позиции граждан, мнения которых, разумеется, никто не спрашивает", - добавил он, отметив, что европейские лидеры понимают, что граждане глубоко не согласны с философией, лежащей в основе действий правительств. "Принцип безопасности и всеобщего мира тоже будет, очевидно, принят на Западе, но войны, развязанные в XXI веке атлантистами (представителями НАТО – ред.) в Ираке, Ливии и Афганистане, привели к гибели четырех миллионов человек. Pax Americana (Американский мир – ред.) убивает многих! Лицемерие атлантистов основано на очевидно двойном стандарте", - указал Миркович. Что касается принципа равенства, то все согласны его придерживаться, но, по словам эксперта, "западный альянс во главе с США напал на Ирак без мандата ООН и на основании лжи". Собеседник агентства отметил, что Россия и Запад могли бы договориться об этих принципах, но они расходятся в интерпретации, при этом Запад упорно наделяет мир плохими и хорошими чертами и накладывает санкции на страны в четырех концах планеты "во имя добра". "Запад, и в частности США, хотят навязать свое видение все более вокистской культуры (ультралевой идеологии за социальную, расовую и гендерную справедливость – ред.), которую большинство людей просто считают безумной", - заключил Миркович.

https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, сша, владимир путин, евросоюз, нато, оон, в мире