https://ria.ru/20231006/prigozhin-1901014087.html

Санду обвинила "команду Пригожина" в попытке госпереворота в Молдавии

Санду обвинила "команду Пригожина" в попытке госпереворота в Молдавии - РИА Новости, 06.10.2023

Санду обвинила "команду Пригожина" в попытке госпереворота в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду обвинила "команду" основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина в организации якобы имевшей место попытке переворота в стране, при РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:23

2023-10-06T17:23

2023-10-06T17:28

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россия

молдавия

евгений пригожин

майя санду

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обвинила "команду" основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина в организации якобы имевшей место попытке переворота в стране, при этом никаких доказательств она не привела. В марте Санду заявляла, что молдавские спецслужбы смогли предотвратить подготовку госпереворота, однако Россия якобы вновь готовит планы по смене правительства в республике. По словам президента Молдавии, Пригожин якобы планировал переворот в этом году. "Согласно имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный его командой", - заявила Санду в интервью газете Financial Times. Она также бездоказательно обвинила Россию в попытке вмешательства в ход всеобщих местных выборов в республике с использованием "большого количества денег". Ранее в МИД РФ заявили, что утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными. Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и призывает Кишинев не поддаваться на провокации. Отношения между Молдавией и Россией особенно обострились весной этого года. В апреле послу Молдавии в России Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления. Запрет на въезд действует в отношении главы парламентской комиссии по обороне и нацбезопасности Лилиана Карпа, главы парламентской юридической комиссии Олеси Стамате и уже экс-главы МВД Молдавии Анны Ревенко. На сегодняшний день диалог между странами поддерживается на уровне посольств.

https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857364249.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, молдавия, евгений пригожин, майя санду