https://ria.ru/20231006/priblizhenie-1900876694.html

"Новые люди" предложили ввести ограничение приближения к потерпевшему

"Новые люди" предложили ввести ограничение приближения к потерпевшему - РИА Новости, 06.10.2023

"Новые люди" предложили ввести ограничение приближения к потерпевшему

Депутаты от фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, позволяющий суду ограничить приближение к потерпевшему, документ есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:02

2023-10-06T11:02

2023-10-06T13:23

общество

госдума рф

партия "новые люди"

казань

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Депутаты от фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, позволяющий суду ограничить приближение к потерпевшему, документ есть в распоряжении РИА Новости. "<...> Предлагается предоставить гражданам право обращаться в суд с требованием установить запрет для другого гражданина приближаться к ним на любое расстояние в целях защиты их прав и свобод. Также предлагается дополнить Гражданский кодекс новой статьей 14.1. в целях закрепления правовых оснований для судов устанавливать запрет приближаться и (или) запрет на осуществление других контактов нарушителя с гражданином при наличии оснований", — говорится в пояснительной записке.В ней отмечается, что сейчас в законодательстве нет нормы о запрете приближаться на любое расстояние к потерпевшему, поскольку в Гражданском кодексе такие ограничения не предусмотрены. По этой причине суд не может защитить права пострадавших. В пример приводится решение суда в Казани по делу о навязчивом преследовании женщины. В нем нарушителя обязали прекратить подобные действия, включая телефонные звонки, СМС-сообщения, любые подарки и другие подобные действия."При этом в решении было прямо обозначено, что суд не может установить запрет приближаться на любое расстояние из-за отсутствия таких оснований в Гражданском кодексе РФ", — указывается в записке. Этот законопроект направлен на предотвращение повторных случаев насильственного характера, а его принятие позволит защитить потерпевшего, избавить от стресса и тревоги, следует из документа.Уточняется, что запрет на приближение предполагает ограничение свободы передвижения нарушителя, который потенциально представляет угрозу для жизни и здоровья потерпевшего.

https://ria.ru/20230616/stalkery-1878405307.html

https://ria.ru/20221123/stalker-1833439709.html

казань

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, партия "новые люди", казань