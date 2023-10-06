https://ria.ru/20231006/priblizhenie-1900876694.html
"Новые люди" предложили ввести ограничение приближения к потерпевшему
"Новые люди" предложили ввести ограничение приближения к потерпевшему - РИА Новости, 06.10.2023
"Новые люди" предложили ввести ограничение приближения к потерпевшему
Депутаты от фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, позволяющий суду ограничить приближение к потерпевшему, документ есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:02
2023-10-06T11:02
2023-10-06T13:23
общество
госдума рф
партия "новые люди"
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_7bc2a2382e5a0d0090917da0442a38a4.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Депутаты от фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, позволяющий суду ограничить приближение к потерпевшему, документ есть в распоряжении РИА Новости. "<...> Предлагается предоставить гражданам право обращаться в суд с требованием установить запрет для другого гражданина приближаться к ним на любое расстояние в целях защиты их прав и свобод. Также предлагается дополнить Гражданский кодекс новой статьей 14.1. в целях закрепления правовых оснований для судов устанавливать запрет приближаться и (или) запрет на осуществление других контактов нарушителя с гражданином при наличии оснований", — говорится в пояснительной записке.В ней отмечается, что сейчас в законодательстве нет нормы о запрете приближаться на любое расстояние к потерпевшему, поскольку в Гражданском кодексе такие ограничения не предусмотрены. По этой причине суд не может защитить права пострадавших. В пример приводится решение суда в Казани по делу о навязчивом преследовании женщины. В нем нарушителя обязали прекратить подобные действия, включая телефонные звонки, СМС-сообщения, любые подарки и другие подобные действия."При этом в решении было прямо обозначено, что суд не может установить запрет приближаться на любое расстояние из-за отсутствия таких оснований в Гражданском кодексе РФ", — указывается в записке. Этот законопроект направлен на предотвращение повторных случаев насильственного характера, а его принятие позволит защитить потерпевшего, избавить от стресса и тревоги, следует из документа.Уточняется, что запрет на приближение предполагает ограничение свободы передвижения нарушителя, который потенциально представляет угрозу для жизни и здоровья потерпевшего.
https://ria.ru/20230616/stalkery-1878405307.html
https://ria.ru/20221123/stalker-1833439709.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, партия "новые люди", казань
Общество, Госдума РФ, Партия "Новые люди", Казань
"Новые люди" предложили ввести ограничение приближения к потерпевшему
В Госдуму внесли проект о запрете приближаться к потерпевшему по решению суда
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Депутаты от фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, позволяющий суду ограничить приближение к потерпевшему, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"<...> Предлагается предоставить гражданам право обращаться в суд с требованием установить запрет для другого гражданина приближаться к ним на любое расстояние в целях защиты их прав и свобод. Также предлагается дополнить Гражданский кодекс новой статьей 14.1. в целях закрепления правовых оснований для судов устанавливать запрет приближаться и (или) запрет на осуществление других контактов нарушителя с гражданином при наличии оснований", — говорится в пояснительной записке.
Любовь, похожая на ад: как не стать жертвой поклонника-психопата
В ней отмечается, что сейчас в законодательстве нет нормы о запрете приближаться на любое расстояние к потерпевшему, поскольку в Гражданском кодексе такие ограничения не предусмотрены. По этой причине суд не может защитить права пострадавших.
В пример приводится решение суда в Казани
по делу о навязчивом преследовании женщины. В нем нарушителя обязали прекратить подобные действия, включая телефонные звонки, СМС-сообщения, любые подарки и другие подобные действия.
"При этом в решении было прямо обозначено, что суд не может установить запрет приближаться на любое расстояние из-за отсутствия таких оснований в Гражданском кодексе РФ", — указывается в записке.
Этот законопроект направлен на предотвращение повторных случаев насильственного характера, а его принятие позволит защитить потерпевшего, избавить от стресса и тревоги, следует из документа.
Уточняется, что запрет на приближение предполагает ограничение свободы передвижения нарушителя, который потенциально представляет угрозу для жизни и здоровья потерпевшего.
"Убийств будет больше": юристы указали на пробел в УК России