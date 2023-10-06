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В Госдуме назвали Нобелевскую премию символом политизации - РИА Новости, 06.10.2023
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15:17 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/premiya-1900964168.html
В Госдуме назвали Нобелевскую премию символом политизации
В Госдуме назвали Нобелевскую премию символом политизации - РИА Новости, 06.10.2023
В Госдуме назвали Нобелевскую премию символом политизации
Нобелевская премия стала символом окончательной политизации, особенно ее гуманитарной составляющей, заявил депутат Госдумы Александр Шолохов РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:17
2023-10-06T15:17
иран
александр шолохов
госдума рф
в мире
норвежский нобелевский комитет
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Нобелевская премия стала символом окончательной политизации, особенно ее гуманитарной составляющей, заявил депутат Госдумы Александр Шолохов РИА Новости. Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил, что Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской активистке и вице-президенту правозащитной организации в Иране Наргиз Мохаммади. "Сама эта номинация появилась как абсолютно политическое решение и стала символом окончательной политизации самой премии, особенно гуманитарной ее составляющей", - сказал Шолохов. Сейчас Мохаммади отбывает тюремный срок. Однако, по словам представителя Нобелевского комитета, даже будучи заключенной в 2023 году, она пыталась сделать так, чтобы протесты за права женщин не стихали. Всего Мохаммади задерживали 13 раз. За свою правозащитную деятельность Мохаммади удостоена многих премий и наград. В 2023 году она была удостоена Всемирной премии ЮНЕСКО за свободу прессы имени Гильермо Кано совместно с Нилуфар Хамеди и Элахех Мохаммади.
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иран, александр шолохов, госдума рф, в мире, норвежский нобелевский комитет
Иран, Александр Шолохов, Госдума РФ, В мире, Норвежский Нобелевский комитет
В Госдуме назвали Нобелевскую премию символом политизации

Депутат ГД Шолохов назвал Нобелевскую премию символом окончательной политизации

© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль Нобелевской премии мира 1936 года
Медаль Нобелевской премии мира 1936 года - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Медаль Нобелевской премии мира 1936 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Нобелевская премия стала символом окончательной политизации, особенно ее гуманитарной составляющей, заявил депутат Госдумы Александр Шолохов РИА Новости.
Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил, что Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской активистке и вице-президенту правозащитной организации в Иране Наргиз Мохаммади.
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"Сама эта номинация появилась как абсолютно политическое решение и стала символом окончательной политизации самой премии, особенно гуманитарной ее составляющей", - сказал Шолохов.
Сейчас Мохаммади отбывает тюремный срок. Однако, по словам представителя Нобелевского комитета, даже будучи заключенной в 2023 году, она пыталась сделать так, чтобы протесты за права женщин не стихали. Всего Мохаммади задерживали 13 раз.
За свою правозащитную деятельность Мохаммади удостоена многих премий и наград. В 2023 году она была удостоена Всемирной премии ЮНЕСКО за свободу прессы имени Гильермо Кано совместно с Нилуфар Хамеди и Элахех Мохаммади.
 
ИранАлександр ШолоховГосдума РФВ миреНорвежский Нобелевский комитет
 
 
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