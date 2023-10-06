Мишустин дал поручения по поддержке малого и среднего предпринимательства
Мишустин дал поручения по поддержке развития МСП в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии по развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе по совершенствованию инструментов кредитной поддержки, по настройке налоговых льгот и преференций, сообщила пресс-служба правительства Российской Федерации.
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"Продление комбинированной программы льготного инвестиционного кредитования, донастройка промышленной ипотеки, расширение доступа к перевозкам по железной дороге, дополнительные меры стимулирования экспорта – эти и другие вопросы вошли в перечень поручений председателя правительства Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), состоявшейся 5 сентября", - сообщает пресс-служба.
Так, Минфину вместе с Минэкономразвития поставлена задача к середине декабря проработать возможность ограничения рисков "переменных" ставок по кредитам для микропредприятий. Кроме того, им также поручено закрепить за представителями малого и среднего бизнеса право на кредитные каникулы, которые можно будет брать один раз в течение срока действия договора. Срок выполнения этого поручения – 1 июля 2024 года, говорится в сообщении.
Кроме того, к 1 ноября Минфину и Минэкономразвития поручено предусмотреть выделение в 2024 году средств федерального бюджета для финансирования ранее принятых обязательств по субсидированию части затрат субъектам МСП по выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже. Также в списке есть поручение по реализации в 2024-2026 годах мер поддержки субъектов МСП и самозанятых на территории Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской области.
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"Есть в перечне поручения, связанные с налоговыми льготами и преференциями. Так, Минфину вместе с Минэкономразвития, Минпромторгом и Федеральной налоговой службой к 16 ноября необходимо рассмотреть возможность списания затрат на приобретение отечественного оборудования и программного обеспечения через механизм ускоренной амортизации в течение одного года для субъектов МСП производственной отрасли, использующих общую систему налогообложения", - говорится в сообщении.
Там также добавляется, что к 23 ноября указанные министерства должны подготовить предложения о продлении права регионов на установление после 2024 года налоговых каникул для вновь созданных субъектов предпринимательства в приоритетных отраслях.