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Мишустин дал поручения по поддержке малого и среднего предпринимательства - РИА Новости, 06.10.2023
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10:03 06.10.2023 (обновлено: 10:11 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/predprinimatelstvo-1900864738.html
Мишустин дал поручения по поддержке малого и среднего предпринимательства
Мишустин дал поручения по поддержке малого и среднего предпринимательства - РИА Новости, 06.10.2023
Мишустин дал поручения по поддержке малого и среднего предпринимательства
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии по развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе по... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T10:03
2023-10-06T10:11
экономика
россия
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии по развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе по совершенствованию инструментов кредитной поддержки, по настройке налоговых льгот и преференций, сообщила пресс-служба правительства Российской Федерации. "Продление комбинированной программы льготного инвестиционного кредитования, донастройка промышленной ипотеки, расширение доступа к перевозкам по железной дороге, дополнительные меры стимулирования экспорта – эти и другие вопросы вошли в перечень поручений председателя правительства Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), состоявшейся 5 сентября", - сообщает пресс-служба. Так, Минфину вместе с Минэкономразвития поставлена задача к середине декабря проработать возможность ограничения рисков "переменных" ставок по кредитам для микропредприятий. Кроме того, им также поручено закрепить за представителями малого и среднего бизнеса право на кредитные каникулы, которые можно будет брать один раз в течение срока действия договора. Срок выполнения этого поручения – 1 июля 2024 года, говорится в сообщении. Кроме того, к 1 ноября Минфину и Минэкономразвития поручено предусмотреть выделение в 2024 году средств федерального бюджета для финансирования ранее принятых обязательств по субсидированию части затрат субъектам МСП по выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже. Также в списке есть поручение по реализации в 2024-2026 годах мер поддержки субъектов МСП и самозанятых на территории Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской области. "Есть в перечне поручения, связанные с налоговыми льготами и преференциями. Так, Минфину вместе с Минэкономразвития, Минпромторгом и Федеральной налоговой службой к 16 ноября необходимо рассмотреть возможность списания затрат на приобретение отечественного оборудования и программного обеспечения через механизм ускоренной амортизации в течение одного года для субъектов МСП производственной отрасли, использующих общую систему налогообложения", - говорится в сообщении. Там также добавляется, что к 23 ноября указанные министерства должны подготовить предложения о продлении права регионов на установление после 2024 года налоговых каникул для вновь созданных субъектов предпринимательства в приоритетных отраслях.
https://ria.ru/20231006/kreditovanie-1900865765.html
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мишустин дал поручения по поддержке малого и среднего предпринимательства

Мишустин дал поручения по поддержке развития МСП в России

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии по развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе по совершенствованию инструментов кредитной поддержки, по настройке налоговых льгот и преференций, сообщила пресс-служба правительства Российской Федерации.
«
"Продление комбинированной программы льготного инвестиционного кредитования, донастройка промышленной ипотеки, расширение доступа к перевозкам по железной дороге, дополнительные меры стимулирования экспорта – эти и другие вопросы вошли в перечень поручений председателя правительства Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), состоявшейся 5 сентября", - сообщает пресс-служба.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Мишустин поручил продлить льготное кредитование МСП в приоритетных отраслях
10:06
Так, Минфину вместе с Минэкономразвития поставлена задача к середине декабря проработать возможность ограничения рисков "переменных" ставок по кредитам для микропредприятий. Кроме того, им также поручено закрепить за представителями малого и среднего бизнеса право на кредитные каникулы, которые можно будет брать один раз в течение срока действия договора. Срок выполнения этого поручения – 1 июля 2024 года, говорится в сообщении.
Кроме того, к 1 ноября Минфину и Минэкономразвития поручено предусмотреть выделение в 2024 году средств федерального бюджета для финансирования ранее принятых обязательств по субсидированию части затрат субъектам МСП по выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже. Также в списке есть поручение по реализации в 2024-2026 годах мер поддержки субъектов МСП и самозанятых на территории Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской области.
«
"Есть в перечне поручения, связанные с налоговыми льготами и преференциями. Так, Минфину вместе с Минэкономразвития, Минпромторгом и Федеральной налоговой службой к 16 ноября необходимо рассмотреть возможность списания затрат на приобретение отечественного оборудования и программного обеспечения через механизм ускоренной амортизации в течение одного года для субъектов МСП производственной отрасли, использующих общую систему налогообложения", - говорится в сообщении.
Там также добавляется, что к 23 ноября указанные министерства должны подготовить предложения о продлении права регионов на установление после 2024 года налоговых каникул для вновь созданных субъектов предпринимательства в приоритетных отраслях.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Мишустин поручил рассмотреть продление срока промышленной ипотеки до 10 лет
10:05
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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