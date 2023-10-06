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Международное сообщество услышало посыл России на ГА ООН, заявили в МИД
Международное сообщество услышало посыл России на ГА ООН, заявили в МИД - РИА Новости, 06.10.2023
Международное сообщество услышало посыл России на ГА ООН, заявили в МИД
Посыл российской стороны, прозвучавший на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, был услышан и понят международным сообществом, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T10:46
2023-10-06T10:46
2023-10-06T10:46
россия
сергей вершинин
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генеральная ассамблея оон
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Посыл российской стороны, прозвучавший на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, был услышан и понят международным сообществом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Речь министра иностранных дел России, когда он выступал 20 сентября и потом на пленуме Генассамблеи, - она была абсолютно честной и откровенной. Подчас может быть и жесткой в определении тех вызовов и опасностей, с которыми надо сегодня справляться международному сообществу. Поэтому был ли услышан этот посыл? Его услышали, и мы это поняли в ходе многосторонних контактов, двусторонних встреч. Он был понят", - сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ООН назвал Запад "империей лжи". Он заявил также, что военное освоение НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона, которое направлено против России и Китая, порождает риски нового взрывоопасного очага напряженности. Министр призвал мир не допустить скатывания к большой войне. А также добавил, что ЕС и США несут дестабилизацию на Южный Кавказ.
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россия, сергей вершинин, оон, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, в мире
Россия, Сергей Вершинин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Сергей Лавров, В мире
Международное сообщество услышало посыл России на ГА ООН, заявили в МИД
Вершинин: международное сообщество услышало посыл России на полях ГА ООН