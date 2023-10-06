https://ria.ru/20231006/pomosch-1900976514.html

Норвегия намерена выделить более 1,3 миллиарда долларов на помощь Украине

Норвегия намерена выделить более 1,3 миллиарда долларов на помощь Украине - РИА Новости, 06.10.2023

Норвегия намерена выделить более 1,3 миллиарда долларов на помощь Украине

Правительство Норвегии сообщило, что намерено выделить более 1,3 миллиарда долларов на военную и гуманитарную поддержку Украины, сообщил МИД королевства на... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:42

2023-10-06T15:42

2023-10-06T15:42

специальная военная операция на украине

украина

норвегия

сергей лавров

дмитрий песков

нато

россия

в мире

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство Норвегии сообщило, что намерено выделить более 1,3 миллиарда долларов на военную и гуманитарную поддержку Украины, сообщил МИД королевства на официальном сайте правительства. "Правительство предлагает выделить 15 миллиардов крон (более 1,3 миллиарда долларов) в рамках Нансеновской программы на военную, гражданскую и гуманитарную помощь (Украине) в 2024 году, половина из которых пойдет на невоенную помощь", - сообщается в пресс-релизе. Как отмечается в релизе, "7,5 миллиарда крон (более 681 миллиона долларов) на гражданскую и гуманитарную помощь" будут направлены на поддержание критически важных для общества объектов на Украине и "уменьшение человеческих страданий". Предложение должно пройти ряд процедур, в том числе рассмотрение парламентом. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект. Лавров подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

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украина, норвегия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, россия, в мире