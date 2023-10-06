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Итальянский эксперт прокомментировал принципы России, перечисленные Путиным - РИА Новости, 06.10.2023
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15:19 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/politika-1900964672.html
Итальянский эксперт прокомментировал принципы России, перечисленные Путиным
Итальянский эксперт прокомментировал принципы России, перечисленные Путиным - РИА Новости, 06.10.2023
Итальянский эксперт прокомментировал принципы России, перечисленные Путиным
Шесть геополитических принципов России, которые назвал президент России Владимир Путин, являются компасом для нового мирового порядка, основанного на... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:19
2023-10-06T15:19
россия
китай
индия
владимир путин
брикс
тиберио грациани
в мире
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РИМ, 6 окт – РИА Новости. Шесть геополитических принципов России, которые назвал президент России Владимир Путин, являются компасом для нового мирового порядка, основанного на национальных призваниях народов и внимательного к новым собеседникам, заявил РИА Новости президент Международного института глобального анализа Vision &amp; Global Trends Тиберио Грациани. Накануне Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие. "Тезисы, высказанные президентом Путиным во время выступления в клубе "Валдай", подтверждают позицию Кремля в контексте построения нового международного порядка. Они представляют собой своего рода путеводитель, компас того, что мы могли бы определить как "Доктрина Путина" для нового мирового порядка, внимательного к эволюции текущей динамики и присутствию новых собеседников", - заявил известный политолог. По его словам, такими глобальными игроками помимо России являются Китай и Индия, а в качестве партнеров выступают новые геополитические и геоэкономические институты, такие как БРИКС +, группа развивающихся стран G77 и члены Движения неприсоединения. "Шесть принципов подтверждают необходимость нового международного порядка, основанного на конкретных национальных призваниях народов, и резко контрастируют с гегемонистской политикой, которая обусловила политическое, экономическое, социальное и культурное развитие последних тридцати лет", - заключил Грациани.
https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html
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россия, китай, индия, владимир путин, брикс, тиберио грациани, в мире
Россия, Китай, Индия, Владимир Путин, БРИКС, Тиберио Грациани, В мире
Итальянский эксперт прокомментировал принципы России, перечисленные Путиным

Эксперт Грациани назвал шесть принципов Путина компасом для нового миропорядка

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
РИМ, 6 окт – РИА Новости. Шесть геополитических принципов России, которые назвал президент России Владимир Путин, являются компасом для нового мирового порядка, основанного на национальных призваниях народов и внимательного к новым собеседникам, заявил РИА Новости президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.
Накануне Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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"Тезисы, высказанные президентом Путиным во время выступления в клубе "Валдай", подтверждают позицию Кремля в контексте построения нового международного порядка. Они представляют собой своего рода путеводитель, компас того, что мы могли бы определить как "Доктрина Путина" для нового мирового порядка, внимательного к эволюции текущей динамики и присутствию новых собеседников", - заявил известный политолог.
По его словам, такими глобальными игроками помимо России являются Китай и Индия, а в качестве партнеров выступают новые геополитические и геоэкономические институты, такие как БРИКС +, группа развивающихся стран G77 и члены Движения неприсоединения.
"Шесть принципов подтверждают необходимость нового международного порядка, основанного на конкретных национальных призваниях народов, и резко контрастируют с гегемонистской политикой, которая обусловила политическое, экономическое, социальное и культурное развитие последних тридцати лет", - заключил Грациани.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Выступление Путина на "Валдае": шесть принципов России и ход СВО
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РоссияКитайИндияВладимир ПутинБРИКСТиберио ГрацианиВ мире
 
 
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