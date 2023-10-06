https://ria.ru/20231006/politika-1900964672.html

Итальянский эксперт прокомментировал принципы России, перечисленные Путиным

Итальянский эксперт прокомментировал принципы России, перечисленные Путиным - РИА Новости, 06.10.2023

Итальянский эксперт прокомментировал принципы России, перечисленные Путиным

Шесть геополитических принципов России, которые назвал президент России Владимир Путин, являются компасом для нового мирового порядка, основанного на... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:19

2023-10-06T15:19

2023-10-06T15:19

россия

китай

индия

владимир путин

брикс

тиберио грациани

в мире

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РИМ, 6 окт – РИА Новости. Шесть геополитических принципов России, которые назвал президент России Владимир Путин, являются компасом для нового мирового порядка, основанного на национальных призваниях народов и внимательного к новым собеседникам, заявил РИА Новости президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани. Накануне Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие. "Тезисы, высказанные президентом Путиным во время выступления в клубе "Валдай", подтверждают позицию Кремля в контексте построения нового международного порядка. Они представляют собой своего рода путеводитель, компас того, что мы могли бы определить как "Доктрина Путина" для нового мирового порядка, внимательного к эволюции текущей динамики и присутствию новых собеседников", - заявил известный политолог. По его словам, такими глобальными игроками помимо России являются Китай и Индия, а в качестве партнеров выступают новые геополитические и геоэкономические институты, такие как БРИКС +, группа развивающихся стран G77 и члены Движения неприсоединения. "Шесть принципов подтверждают необходимость нового международного порядка, основанного на конкретных национальных призваниях народов, и резко контрастируют с гегемонистской политикой, которая обусловила политическое, экономическое, социальное и культурное развитие последних тридцати лет", - заключил Грациани.

https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html

https://ria.ru/20231005/putin-1900820463.html

россия

китай

индия

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россия, китай, индия, владимир путин, брикс, тиберио грациани, в мире